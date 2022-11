“Il giornalismo d’inchiesta inizia laddove si incrociano i documenti con le persone.” Queste le parole di Luca Fazzo, cronista giudiziario de ilGiornale.it, pronunciate durante la terza lezione del Corso di giornalismo d’inchiesta della Newsroom Academy.

Fazzo ha tenuto una lezione sul livello istituzionale e operativo del giornalismo giudiziario, che spesso sfocia nel giornalismo d’inchiesta, dando così ai partecipanti la possibilità di apprendere i trucchi del mestiere da uno dei cronisti giudiziari più importanti d’Italia.

Da come rapportarsi alle fonti coinvolte in una vicenda processuale, a come fare richiesta di accesso agli atti, i partecipanti hanno poi avuto l’occasione di analizzare con Fazzo l’ordinanza dell’Operazione Colosseo, una delle operazioni più importanti della lotta all’organizzazione criminale italiana, che ha visto lo smantellamento della Banda della Magliana.

Ma, come detto, il giornalismo d’inchiesta non è completo senza la possibilità di avere un rapporto diretto con le persone coinvolte. Non capita spesso, però, di poter toccare un pezzo di storia italiana, giudiziaria e criminale, come quella segnata dalla Banda della Magliana e dagli anni di Piombo, ma nel pomeriggio di sabato, 5 novembre, i corsisti hanno avuto proprio questa possibilità. Nella redazione de ilGiornale.it, hanno potuto intervistare tre protagonisti di quegli anni: Otello Lupacchini, che, come magistrato titolare dell’inchiesta Operazione Colosseo, ha scritto la storia giudiziaria italiana, Antonio Mancini, detto “Accattone”, collaboratore di giustizia ed ex-boss della Banda della Magliana e Attilio Alessandri, uno dei poliziotti più decorati d’Italia, che ha lavorato per 40 anni nella squadra mobile di Roma.

I corsisti della Newsroom Academy sono stati suddivisi in sette gruppi, ognuno dei quali sta sviluppando un’inchiesta. In preparazione alla lezione, ai corsisti sono stati consegnati gli atti dell’inchiesta “Operazione Colosseo”, così da permettere ad ogni gruppo di formulare una domanda per ospite, arrivando così a realizzare tre interviste. La prima all’ex-giudice Otello Lupacchini, la seconda ad Attilio Alessandri, che sancisce anche la prima volta che l’ex poliziotto si è presentato in pubblico e la terza ad Antonio Mancini, l’Accattone: