Fujifilm è Digital Imaging Partner di The Newsroom Academy

Supportare una Masterclass unica nel suo genere e destinata alla formazione di futuri reporter, creatori di immagini e di storie, è fondamentale per diffondere il messaggio che informazione, formazione e cultura fotografica vadano sempre di pari passo. È per questo che FUJIFILM Italia accompagnerà Antonio Faccilongo, vincitore del World Press Photo 2021 e Ambassador del Brand, e la redazione di InsideOver nella Masterclass di foto e video giornalismo di The Newsroom Academy 2023.

Sono proprio le caratteristiche del corso, un unicum nel panorama italiano, che hanno spinto FUJIFILM a diventare Digital Imaging Partner del progetto. FUJIFILM, infatti, crede fortemente nella fotografia come linguaggio e mezzo di documentazione, per raccontare il quotidiano, da vicino e da lontano, regalando istanti che restano immortali.

Scendendo nei dettagli, The Newsroom Academy consentirà agli studenti di apprendere i segreti del mestiere e permetterà loro di elaborare una strategia individuale per trasformare la passione per la fotografia in una professione. Il tutto all’interno della redazione di un quotidiano e con la partecipazione di professionisti di alto livello. A cominciare dal docente, il fotografo documentarista italiano Antonio Faccilongo, Ambassador FUJIFILM, nel 2021 vincitore del World Press Photo sia come storia dell’anno che come progetto a lungo termine con il suo lavoro sulle donne e le loro famiglie in Palestina, “Habibi”.

Faccilongo guiderà dunque i partecipanti della Masterclass nella realizzazione di un reportage completo: fotografia, video e testo saranno gli elementi principali che comporanno i lavori dei corsisti.

Opportunità e “premio FUJIFILM”

Al termine del corso, una commissione formata dalla redazione di InsideOver e dal docente Antonio Faccilongo selezionerà un reportage che verrà pubblicato su ilGiornale.it e InsideOver. Tutti i partecipanti potranno inoltre proporre un ulteriore reportage da realizzare e il progetto che verrà considerato più interessante verrà finanziato. Ancora, uno studente che si distinguerà particolarmente durante la Masterclass avrà la possibilità di affiancare Faccilongo sul campo nella realizzazione di un progetto sul campo. Alla fine della Masterclass sarà poi organizzata una mostra con le foto dei lavori realizzati dagli studenti.

Oltre a tutto questo, per due partecipanti che dimostreranno qualità iconografiche elevate, insieme al il nostro sponsor abbiamo istituito il Premio FUJIFILM. Al primo sarà destinata X-H2S, fotocamera digitale mirrorless con AF e prestazioni video più elevate nella storia della Serie X, in kit con l’obiettivo FUJINON XF16-80mmF4 R OIS WR. Al secondo più meritevole andrà una X-S10, la mirrorless piccola e compatta con prestazioni senior, in kit con obiettivo FUJINON XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS.

I due premi rappresentano una scelta mirata volta a guidare e indirizzare nuovi professionisti nel settore Imaging, dove FUJIFILM vanta un’esperienza di oltre 80 anni di ricerca tecnologica e sperimentazione nella scienza del colore.

Inoltre, a conclusione della Masterclass, i vincitori del Premio FUJIFILM avranno la possibilità di presentare direttamente all’azienda il risultato del loro progetto fotografico e/o video, realizzato con le stesse fotocamere ricevute in premio. Il progetto potrà essere quindi condiviso sui principali canali online di FUJIFILM Italia, fornendo così ulteriore visibilità al contenuto del progetto.



Ecco il riepilogo delle opportunità e dei premi FUJIFILM in palio con la masterclass:

Il migliore reportage realizzato durante il corso sarà pubblicato su InsideOver e ilGiornale.it

Alla fine del corso potrai proporre un reportage da realizzare. Il migliore sarà interamente finanziato

Un partecipante sarà selezionato per affiancare Antonio Faccilongo per realizzazione un reportage

Alla fine del corso le foto dei partecipanti saranno esposte in una mostra

Una X-H2S con obiettivo XF16-80 mm ad un partecipante che dimostrerà qualità iconografiche elevate

Una X-S10 con obiettivo XF18-55 mm ad un secondo partecipante che dimostrerà qualità iconografiche elevate

Il lavoro realizzato con le fotocamere FUJIFILM in palio potrà essere quindi condiviso sui principali canali online di FUJIFILM Italia

Il programma della Masterclass

Il programma della masterclass, 90 ore di formazione (84 ore di formazione in aula e 6 ore individuali), si articolerà lungo un percorso compreso tra il primo aprile 2023 e il 26 novembre 2023. Con gli strumenti forniti, i partecipanti potranno realizzare un reportage fotografico e video e, al termine delle lezioni, presentare le loro idee per cercare di partire per un assegnato da realizzare da soli o con Faccilongo stesso.

Gli iscritti avranno a disposizione 6 incontri one-to-one con i docenti per perfezionare il loro reportage, mentre un weekend intero sarà dedicato al lavoro sul campo, insieme a docenti che accompagneranno i partecipanti passo passo nella produzione delle foto e dei video, oltre che nell’editing dei lavori effettuati. Una giornata sarà inoltre dedicata alla lettura portfolio del reportage realizzato durante la Masterclass da parte di photoeditor e fotografi di fama internazionale.

La Masterclass di foto e videogiornalismo di The Newsroom Academy partirà il primo aprile 2023. Per maggiori informazioni, modalità di partecipazione, iscrizione e dettagli sui corsi consultare il sito dedicato: https://insideover.ilgiornale.it/courses/corso-di-foto-e-videogiornalismo.

Se tutto questo non vi ha ancora convinti che si tratta di un’occasione unica per diventare fotografi e avete ancora qualche dubbio, chiamate il numero 028566445 o scrivete una mail ad academy@ilgiornale-web.it. Cercheremo di rispondere alle vostre domande o dubbi