Nuovi Himars alla Polonia: dagli Usa altre 18 batterie a Varsavia

Il dipartimento di Stato Usa ha approvato la vendita di batterie Himars e delle relative munizioni alla Polonia per un accordo dal valore complessivo di 10 miliardi di dollari. La vendita, confermata dall’amministrazione guidata da Joe Biden, include 18 lanciatori Himars (High Mobility Artillery Rocket Systems) – che l’Ucraina ha elogiato per i suoi successi sul campo di battaglia, come la distruzione di magazzini e posti di comando russi – 45 missili Atacms (Army Tactical Missile System) con una portata di 185 miglia (297 km) e più di 1.559 razzi Gmlrs (Guided Multiple Rocket Launch System).

Gli Stati Uniti hanno inoltre respinto le richieste di Kiev per i missili ATACMS, mentre la Polonia non sarebbe autorizzata a trasferirli al governo ucraino senza l’approvazione di Washington.

“La vendita proposta migliorerà gli obiettivi militari della Polonia e ne aggiornerà le capacità (militari, ndr), migliorando ulteriormente l’interoperabilità con gli Stati Uniti e altri alleati”, ha fatto sapere il Pentagono.

Secondo alcune fonti citate da Bloomberg, la fumata bianca è volta a rafforzare le capacità della Nato in Paesi come la Polonia per scongiurare eventuali e potenziali aggressioni da parte della Russia. Nonostante l’approvazione da parte del Dipartimento di Stato, la notifica non indica comunque che un contratto sia stato firmato o che le trattative siano definitivamente concluse.

Il rafforzamento militare della Polonia

Come ha evidenziato Reuters, in seguito allo scoppio della guerra in Ucraina la Polonia ha effettuato spese folli per modernizzare le sue forze armate. Allo stesso tempo ha donato le sue armi più vecchie a Kiev per aiutarla a combattere l’esercito russo.

In ogni caso, l’ultimo via libera degli Usa è arrivato dopo che il governo polacco aveva ricevuto, nel 2022, le autorizzazioni per acquistare 116 carri armati M1A1 Abrams e 250 carri armati M1A2 prodotti da General Dynamics. A maggio, inoltre, la Polonia ha richiesto 500 lanciatori Himars agli Stati Uniti ma, secondo i media polacchi, per Lockheed Martin era possibile offrirne intorno alle 200 unità e non di più. A ottobre è invece arrivato un accordo per l’acquisto di 288 razzi Chunmoo lanciatori dalla Corea del Sud.

“Il grande rafforzamento dell’artiglieria polacca si sta avvicinando. Stiamo iniziando le trattative sui prezzi”, ha scritto su Twitter il ministro della difesa polacco Mariusz Blaszczak.

I lanciatori Himars

“La Polonia intende utilizzare questi articoli e servizi di difesa per modernizzare le proprie forze armate ed espandere la propria capacità di rafforzare la propria difesa nazionale e scoraggiare le minacce regionali”, ha spiegato in un comunicato l’Agenzia per la cooperazione per la sicurezza e la difesa Usa.

Il sistema M142 Himars è una versione su ruote modernizzata, più leggera e più agile dell’M270 Mlrs su cingoli sviluppato negli anni ’70 per le forze statunitensi e alleate. Gli Himars trasportano un pod precaricato di sei razzi guidati da 227 mm o un grande pod caricato con un missile tattico Atacms.

Ricordiamo che nel 2022 Varsavia ha speso l’equivalente del 2,4% del suo pil per l’esercito, la terza percentuale più alta tra i membri della Nato.

Nel frattempo la Germania fornirà batterie di Patriot alla Polonia. “Rafforzamento della difesa aerea della Polonia: la Germania sostiene il suo partner dell’alleanza con il sistema di difesa aerea Patriot dall’inizio di febbraio. Il Bundeswehr fornisce quindi un importante contributo alla protezione delle infrastrutture critiche dei nostri vicini”, ha scritto su Twitter il Ministero della Difesa tedesco.