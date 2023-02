Almeno 11 missili balistici intercontinentali (Icbm) Hwasong-17. Cinque nuovi veicoli di lancio all’apparenza progettati per trasportare Icbm a propellente solido. Un inedito missile a lungo raggio. Quattro tipi di sistemi missilistici balistici a corto raggio (Srbm). Oltre, ovviamente, a migliaia di truppe che hanno sfoggiato nuove uniformi e le bandiere con il restyling dei loghi dei vari rami dell’esercito. Nell’ultima grande parata militare andata in scena in Corea del Nord per celebrare i 75 anni della fondazione dell’Esercito Popolare di Corea (Kpa), tra fuochi d’artificio ed evoluzioni di caccia da guerra, Kim Jong Un ha sfoggiato più armi nucleari in una volta sola di quante non ne abbia mai svelate in passato. Come se non bastasse, il totale di Hwasong-17 esposti triplicava il numero massimo precedente di soli 4 missili apparsi contemporaneamente durante le parate risalenti all’ottobre 2020 e all’aprile 2022.

L’agenzia nordcoreana Korean Central News Agency (Kcna) ha scritto che “unità di armi nucleari tattiche” hanno partecipato alla parata attraverso la Kim Il Sung Square – la piazza principale della capitale Pyongyang – utilizzando un lessico solitamente adottato per riferirsi ai sistemi a corto raggio.

La parata militare

La parata è stata presieduta dal leader Kim Jong Un nel mezzo di evoluzioni coreografiche per ostentare la potenza militare e per promuovere l’unità nazionale. Intorno alle 20.30 locali (12.30 in Italia) si è tenuto un evento preliminare in piazza Kim Il Sung illuminata a giorno dalle luci e dai fuochi pirotecnici. Subito dopo, invece, ci sarebbe stato il via della parata militare, particolarmente seguita dagli osservatori delle vicende nordcoreane per segnalare l’esibizione di nuovi armamenti.

Secondo il sito Nk News, le immagini satellitari degli ultimi giorni avrebbero segnalato 17 grandi strutture montate vicino alla piazza per custodire altrettanti missili balistici intercontinentali: durante l’evento ne sono stati segnalati almeno 11. Un messaggio che non può certo passare in secondo piano, visto che Kim ha di recente sollecitato il raddoppio dei programmi di sviluppo di nuovi ordigni atomici, criticando la politica ostile degli Stati Uniti e sottolineando i principi di difesa e attacco su vasta scala tra il “nucleare per nucleare” e “scontro a tutto campo per scontro a tutto campo”.

Un missile intercontinentale Hwasong-17 durante la parata militare dell’8 febbraio 2023 a Pyongyang. Foto: EPA/KCNA

Nelle fotografie diffuse dai media ufficiali nordcoreani, Kim appare vestito con un lungo cappotto e un cappello in feltro neri, un abbigliamento che richiama quello del nonno, Kim Il Sung. Durante un banchetto commemorativo nella serata di martedì, Kim ha affermato che la tradizione delle forze armate nordcoreane ha persistito “nonostante le difficoltà”, conseguendo “un potere grande a assoluto“: un riferimento alle capacità nucleari del Paese. Il leader nordcoreano ha inoltre definito inoltre le forze armate del Paese “le più forti del mondo” per “senso di responsabilità e volontà sovrumane”.

La figlia di Kim

Kim era accompagnato dalla moglie, Ri Sol Ju, e dalla figlia Ju Ae. E proprio la presenza della giovane, che il giorno prima lo aveva accompagnato in visita a una base militare e a una cena ufficiale per celebrare l’anniversario militare, ha fatto crescere le voci che sia proprio la ragazzina, la prescelta come delfina per succedere al padre. La ragazzina, che si ritiene possa chiamarsi Kim Ju Ae e avere tra i 9 e i 10 anni, negli ultimi mesi ha iniziato ad apparire accanto ai suoi genitori in occasione di grandi eventi.

A proposito della cena, la figlia di Kim è apparsa in pubblico per la quarta volta, ad un banchetto insieme ai massimi funzionari militari prima della parata. È stata fotografata vestita con un abito nero formale e una camicetta bianca, mentre era seduta ad un tavolo da pranzo tra i suoi genitori sorridenti e circondata da comandanti decorati.

Altre foto di Ju Ae, descritta ripetutamente dai media statali come la “figlia amata“, ritraggono la ragazzina mentre cammina con i tacchi neri lungo un tappeto rosso all’interno di un hotel di lusso di Pyongyang. La bambina sembra essere affettuosa con suo padre e la si vede sorridere a un tavolo disseminato di bicchieri di vino pieni e fiori rossi e arancioni.