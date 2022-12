Un “muro di missili” nel Pacifico: l’ultima mossa degli Usa

Un “muro missilistico” schierato nel Pacifico per dissuadere la Cina dal prendere iniziativa in una regione altamente strategica nel confronto tra Washington e Pechino. È questa la strategia alla quale starebbero ragionando gli Stati Uniti dopo l’acquisto del primo lanciamissili terrestre Typhon.

Negli ultimi giorni, l’esercito statunitense avrebbe ricevuto il primo dei quattro prototipi di lanciamissili terrestri Typhon come parte del loro programma di capacità a medio raggio (MRC) che soddisferebbe i requisiti di fuoco di precisione a lungo raggio nel teatro del Pacifico. Come ha sottolineato l’Asia Times, il Typhon è stato progettato per sparare missili standard SM-6 o Tomahawk tra i 500 e i 1.800 chilometri, colmando così il vuoto tra il missile d’attacco di precisione (PSM) e l’arma ipersonica a lungo raggio (LRHW), rispettivamente dotati di una gittata di 482 e 2.776 chilometri.

Scendendo nei dettagli, inoltre, ogni unità Typhon è formata da un centro operativo, quattro lanciatori di sistemi di lancio verticale (VLS) derivati da Mk 41 trainati da autocarri M983A4 e apparecchiature di ricarica e di terra. Quattro delle suddette unità compongono una batteria, e ciascuna batteria è munita di 16 missili.

Come se non bastasse, il Typhon dovrebbe schierare le ultime varianti di missili Standard e Tomahawk. L’ultimo standard SM-6 Block IB è in possesso di migliorate capacità antiaeree e antimissile, nonché di una possibile secondaria di attacco terrestre. Allo stesso tempo, il Corpo dei Marines Usa ha portato avanti progetti simili, tra cui il missile tattico di attacco terrestre (TLAM) dell’USMC che può essere posizionato su navi, coste e isole, e le armi ipersoniche terrestri OpFires.

Il piano degli Usa

I lanciatori terrestri possono essere più resistenti dei sistemi basati su navi, fornendo una maggiore efficacia a costi inferiori. Possono anche integrare la potenza aerea e navale fornendo una presenza costante su o vicino ad aree contese, fornendo supporto tattico e copertura operativa per le forze statunitensi e alleate.

Il Typhon e altri progetti simili possono significare un cambiamento nella strategia degli Stati Uniti, consentendo ai loro alleati di sostenere gli sforzi attraverso l’implementazione delle rispettive strategie anti-access/area denial (A2/AD). La decisione di puntare sul Typhon potrebbe inoltre essere parte degli sforzi Usa per sostenere il declino della propria deterrenza convenzionale, già di per sé in declino a causa della burocrazia, dell’autocompiacimento e del sottoinvestimento nelle industrie militari.

Per una corretta riuscita, gli Stati Uniti dovrebbero tuttavia garantire che i loro alleati abbiano accesso ad armi di precisione a distanza per costruire le loro bolle difensive. In ogni caso, Washington e i suoi partner possono schierare armi di stallo come il Typhon in forze sostitutive con piccole unità disperse dotate di armi di stallo a lungo raggio operanti all’interno dei poligoni delle armi avversarie.

L’importanza dei partner di Washington

La cosiddetta US Pacific Deterrence Initiative prevede la creazione di una rete di attacchi di precisione nella prima catena di isole che abbraccia il Giappone, Taiwan e le Filippine e una rete integrata di difesa aerea e missilistica nella seconda catena di isole.

Il punto sta nel capire quanto e se i partner statunitensi, nel momento della necessità, avranno intenzione di appoggiare Washington. Se non altro per il fatto di trovarsi, volenti o nolenti, a convivere nella stessa regione della Cina. Detto altrimenti, dal Giappone alla Corea del Sud, praticamente ogni Paese asiatico si ritrova a fare affari con il Dragone, e questo nonostante l’alleanza con gli americani.

Non è un caso che uno studio del 2022 di RAND Corporation abbia rilevato che trovare un partner statunitense disposto a ospitare sistemi missilistici come il Typhon sia molto più impegnativo che cercare partner che cercano di ospitare altri tipi di presenza militare statunitense, come basi aeree e navali. Le Filippine, la Thailandia o la Corea del Sud difficilmente saranno disposte a ospitare sistemi missilistici a lungo raggio terrestri statunitensi, mentre l’Australia e il Giappone potrebbero essere meno riluttanti. Ma non di molto.