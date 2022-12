Il costo della ritirata della Bce: un fardello da 300 miliardi di euro

300 miliardi di euro: questo il “costo” che i Paesi europei hanno pagato a causa della ritirata della Banca centrale europea dalle politiche di stimolo e della serie di rialzi dei tassi che hanno azzerato, tra giugno e novembre, dieci anni di aperture. E che oggi, con il rialzo dei tassi di 50 punti, il quinto consecutivo da luglio, viene confermata.

Questa la stima degli analisti finanziari internazionali, che ci porta a considerare con grande attenzione il giudizio politico sulla fine degli stimoli monetari: una fine che prima del Covid-19 ritenevamo inevitabile in condizioni di ordinaria gestione dell’economia e solo la necessità di rispondere alla pandemia ha prolungato su scala biennale. Portando la Bce a imporre un vero e proprio “giubileo del debito“ a molti Paesi, forzando la convergenza tra gli spread e abbattendo molto i premi al rischio di diversi Stati dell’area euro. Una situazione, ovviamente, di natura emergenziale a cui però, analogamente a quanto accaduto in altri contesti come gli Usa, i mercati finanziari si sono adeguati con eccessiva leggerezza.

Da qui la sfida della Bce dopo l’aumento dell’inflazione, peraltro non previsto negli scenari costruiti nel corso degli ultimi mesi del 2021 e di inizio 2022 da Christine Lagarde e dal suo staff. L’accelerazione dei rialzi dei tassi da parte della Federal Reserve è stata assecondata dalla Bce, pur in un contesto che vedeva l’inflazione da domanda di Washington più governabile con la leva monetaria rispetto a quella legata alla crisi energetica dell’Unione Europea. Foggy Bottom ha chiamato, Francoforte ha risposto, e la Bce ha perso quel potere di condizionamento dei mercati che nell’era di Mario Draghi aveva acquisito. E in un contesto di inflazione elevata e crisi recessiva, il rialzo europeo dei tassi ha “chiamato” il ritorno del rigore nelle politiche fiscali, rischiando di generare un nuovo effetto recessivo.

Ora la Bce si prepara a smaltire il portafoglio titoli che ha in pancia e che per effetto del quantitative easing prima e del piano anti-pandemico (Pepp) poi è arrivato a 5 trilioni di euro. Lo smaltimento avverrà, principalmente, non rinnovando le emissioni al netto di eventuali storture emergenziali legate all’attivazione dello scudo anti-spread introdotto in estate. E nel prossimo anno, appunto, ricorda il Financial Times, “gli investitori dovranno intervenire e acquistare circa 300 miliardi di euro di debito pubblico dell’eurozona in più l’anno prossimo per evitare turbolenze di mercato mentre la Banca centrale europea inizia a tagliare le sue vaste partecipazioni obbligazionarie”. Per ING sarà proprio di 300 miliardi di euro l’aumento di emissioni che i privati dovranno compensare, portando la loro quota di debito sovrano in mano da 200 a 500 miliardi; per gli analisti di Pictet, addirittura, potrebbe essere di 500 miliardi: se la crisi energetica dovesse mordere in inverno a fine 2023 l’Europa dovrebbe alzare da 1.100 a 1.300 miliardi di euro la quota di nuovo debito emesso mentre la Bce taglierà 300 miliardi di acquisti.

La Bce ha finito di sottoscrivere quote in emissioni di obbligazioni sovrane a luglio, ma da allora ha promosso un’uscita graduale dal Qe e reinvestito i proventi dei titoli in scadenza. Ora non sarà più così e il combinato disposto tra fine degli acquisti, rialzo eccessivo dei tassi e stretta rigorista sulla politica fiscale può contribuire a un problema sistemico accelerando i rischi recessivi e, soprattutto, rendendo più oneroso il fardello debitorio per molti Paesi, Italia compresa, a causa del previsto rialzo dei tassi di interesse sui debiti che questa fase comporterà. Uno scenario critico che mette a rischio le prospettive di ripresa dell’Europa.