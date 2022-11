Come Washington ha risposto allo sfruttamento bellico russo del fattore-etnia

Questo articolo è la traduzione italiana di un articolo apparso sul diciottesimo numero del magazine inglese di “Inside Over”, “Divided We Stand”. Clicca qui per leggere il numero completo.

L’invasione russa dell’Ucraina ha rivitalizzato la questione dell’etnia nell’ex Unione Sovietica. La retorica e le azioni del Cremlino hanno indicato l’adozione di una nuova dottrina, ladottrina Putin, che richiede la protezione dei russi etnici e dei russofoni. In effetti, la dottrina Putin è l’equivalente russo della dottrina Monroe degli Stati Uniti; l’ex spazio sovietico diventerà una sfera di influenza russa. Pertanto, è fondamentale capire come il Cremlino abbia esplorato le relazioni interetniche in Ucraina come pretesto per lanciare un attacco su vasta scala.

L’Ucraina è stata un paese multietnico, con i russi che sono la più grande minoranza. Tuttavia, alti tassi di matrimoni misti, una religione comune e forti legami storici hanno creato una relazione unica tra ucraini e russi che probabilmente non ha paralleli nella storia europea moderna. In realtà, la disgregazione dell’Unione Sovietica non ha portato a un massiccio esodo di russi etnici dall’Ucraina come è successo con quelli che vivono in Asia centrale e nel Caucaso meridionale. Al contrario, la maggior parte dei russi ha persino sostenuto l’indipendenza ucraina. Nonostante le occasionali esplosioni di nazionalismo ucraino, i russi etnici sono stati ben integrati nella società. Inoltre, il russo è stata la seconda lingua ufficiale poiché è ampiamente parlata in tutto il paese.

Eppure, Mosca è stata in grado di mobilitare molti russi etnici contro le autorità ucraine. Putin e i suoi alleati locali hanno capitalizzato le rimostranze dell’Ucraina orientale sulla natura altamente centralizzata dello stato e sull’atteggiamento ostile del parlamento nei confronti della lingua russa. Nei mesi di aprile e maggio 2014, molte proteste filo-russe sono finite nell’occupare edifici pubblici nell’Ucraina orientale. È aperto alla speculazione sul ruolo degli agenti segreti russi in questi eventi, ma è chiaro che c’è stato un certo coordinamento tra i leader secessionisti e il Cremlino.

Mosca ha probabilmente tratto preziose lezioni dalle sue esperienze in Moldavia e nel Caucaso meridionale durante gli anni 1990. Era il tempo in cui l’esercito russo era segretamente coinvolto in conflitti etnici a sostegno dei movimenti secessionisti in Abkhazia, Ossezia del Sud, Nagorno Karabakh e Transnistria. La mobilitazione etnica porta spesso allo scontro con le autorità statali. Se ci sarà una risposta militare, la popolazione civile ne soffrirà enormemente. Le vittime sarebbero state trasformate in eroi e i colpevoli sarebbero stati accusati di essere disumani. Di conseguenza, si scatena un ciclo di violenza che alimenterebbe una campagna per la secessione e alla fine provocherebbe un intervento russo. Questo processo può essere riassunto come segue:

Mobilitazione etnica Stato risposta militare violenza contro i civili

glorificazione delle vittime e demonizzazione dei perpetratori più violenza e campagna per la secessione intervento russo

L’Ucraina orientale si adatta chiaramente a questo modello: è una regione etnicamente diversificata con una grande comunità russa che è stata mobilitata contro le autorità statali. Durante il 2014-2016, il governo ucraino ha intensificato la crisi inviando truppe per sconfiggere le forze separatiste. Molti locali si sono radunati attorno alla leadership separatista che ha accusato Kiev per le violenze. Di conseguenza, secondo la logica, la Russia ha l’obbligo morale di assistere i russi etnici e imporre la pace.

Allo stesso tempo, il Cremlino ha avviato un processo di formazione di una nuova identità tra i russi che vivono in Ucraina. Così, Putin ha spesso menzionato il termineNovorossiya (Nuova Russia) per descrivere le parti meridionali e orientali dell’Ucraina. Fu usato per la prima volta durante il dominio zarista per descrivere i territori controllati dai russi dell’Ucraina che erano stati liberati dal Khanato di Crimea alla fine del 18esimosecolo. La ridenominazione dei territori ucraini indica una strategia a lungo termine per rafforzare un senso di coscienza etnica tra la popolazione locale. Non è un caso che i separatisti filo-Cremlino abbiano inventato una bandiera e altri simboli di stato per questa nuova entità.

La strategia russa di armare l’etnia è profondamente radicata, incorporando un senso di ingiustizia sulla disintegrazione dell’Unione Sovietica. Mentre è difficile prevedere se il Cremlino interverrà in un altro paese, c’è una ex repubblica sovietica che sente già il calore della guerra in Ucraina. Il Kazakistan è il più grande paese dell’Asia centrale, con una popolazione multietnica di 19 milioni e significative riserve energetiche. La minoranza russa risiede nella parte settentrionale del paese che condivide un confine di 7.644 km con la Russia. Mentre la sua percentuale è diminuita dai primi anni 1990, la minoranza russa costituisce ancora circa il 18 per cento della popolazione totale. Non sorprende che il Kazakistan abbia attirato sempre più l’attenzione di Mosca.

All’inizio di gennaio 2022, a seguito dei disordini sociali scatenati dall’aumento dei prezzi dell’energia, è stata dispiegata una forza di mantenimento della pace guidata dalla Russia per stabilizzare il Kazakistan. Tuttavia, il presidente Tokayev ha spesso menzionato il principio dell’integrità territoriale nei suoi discorsi dall’inizio della guerra russo-ucraina. Questa non è certo una coincidenza. Per molti anni, l’estrema destra russa ha fatto rivendicazioni territoriali contro il suo paese. Il Cremlino non aveva mai abbracciato apertamente tale retorica perché il Kazakistan era visto come un alleato leale. Tuttavia, lo scorso agosto, l’ex presidente Dmitry Medvedev ha definito il Kazakistan “un paese artificiale” e ha affermato che “le autorità kazake hanno attuato politiche di reinsediamento di vari gruppi etnici all’interno della repubblica, che possono essere qualificate come il genocidio dei russi”. Mentre Medvedev in seguito ha negato di aver fatto i commenti, parte dell’élite politica russa nutre alcune rivendicazioni territoriali contro il Kazakistan. Se la dottrina Putin dovesse essere nuovamente implementata, il Kazakistan sarebbe probabilmente la prossima vittima del revisionismo russo.

In conclusione, l’invasione dell’Ucraina ha prodotto paura e incertezza tra i vicini della Russia. La militarizzazione dell’etnia da parte di Putin potrebbe alla fine portare a più interventi. Gli Stati Uniti sono stati considerati un attore nell’ex Unione Sovietica perché sono membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Mentre un intervento militare degli Stati Uniti nella regione è altamente improbabile, Washington potrebbe inviare un messaggio di rassicurazione alle ex repubbliche sovietiche come il Kazakistan. La creazione di una grande Russia, in cui vivrebbero tutti i russi etnici e di lingua russa, non può essere liquidata come “una cosa del passato”. Quindi, l’amministrazione Biden deve essere più proattiva e prepararsi a più crisi come l’Ucraina. L’etnicità è diventata un fattore di divisione e irredentismo nell’ex Unione Sovietica.