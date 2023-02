Dopo Londra, Bruxelles? Cosa svela il tour europeo di Zelensky

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è uscito per la seconda volta dal Paese dopo l’invasione russa per raggiungere il Regno Unito. Dopo Washington, sarà Londra la seconda tappa raggiunta da Zelensky in un viaggio che, non a caso, lo porta dal secondo, grande alleato nella guerra di resistenza contro Mosca.

Dopo che a inizio anno Boris Johnson aveva raggiunto Zelensky a Kiev, oggi a fare gli onori di casa è stato il primo ministro Rishi Sunak. Zelensky dovrebbe innanzitutto visitare le truppe ucraine addestrate in Gran Bretagna come unità d’élite delle forze armate. In seguito vedrà Sunak a Downing Street e Re Carlo III a Buckingham Palace.

Infine, parlerà a Westminster di fronte al Parlamento convocato appositamente in seduta straordinaria. Londra tributerà un onore importante al suo alleato sul campo nella guerra-ibrida contro Mosca, condotta con massicci rifornimenti di armi, l’egemonia degli aiuti a Kiev in campo europeo, il rilancio della proiezione del Regno Unito in Europa orientale e una pressione notevole sull’Unione Europea.

Lo scopo del viaggio di Zelensky

Parlare a Londra perché Bruxelles intenda. Zelensky ha promosso una serie di campagne politiche volte a promuovere la causa ucraina di fronte all’Ue. Alla quale chiede diverse cose: innanzitutto, una serie di sanzioni efficaci nel decimo pacchetto in via di discussione; in secondo luogo, la marginalizzazione di chi come l’Ungheria appare depotenziare il sostegno all’Ucraina; in terzo luogo, garanzie sulla ricostruzione futura del Paese, magari con vista ingresso nell’Unione.

Infine, armi, armi e ancora armi. Non a caso Sunak ha annunciato l’arrivo di missili a lunga gittata per l’Ucraina prima dell’atterraggio di Zelensky, definito “una testimonianza del coraggio, della determinazione e della lotta” dell’Ucraina contro l’invasione russa.

E non è da escludere che Zelensky, dopo Londra, tocchi terra a Bruxelles per partecipare al Consiglio Ue. Sarebbe, in tal caso, l’occasione per un primo incontro con il premier italiano Giorgia Meloni e il primo contatto fuori dall’Ucraina con il cancelliere Olaf Scholz. Passare da Londra significa per Zelensky ottenere un risultato notevole in termini d’immagine alla vigilia di una sessione decisiva per definire il sostegno Ue a Kiev.

Dunque, visitando Sunak e il governo conservatore britannico, mostrando l’unità d’intenti tra maggioranza e opposizione laburista e incassando nuovi invii di armi e sostegno d’intelligence, Zelensky intende fare pressione sull’Ue e sperare in una convocazione alla corte di Ursula von der Leyen e dei Ventisette che si troveranno il 9 e il 10 febbraio per discutere le strategie europee per il 2023.

Perché proprio ora

Il tempismo non è indifferente e cade nell’era dei grandi cambiamenti nel governo e nell’ascesa di falchi come Kyrylo Budanov al vertice della Difesa, segno di una volontà decisa di proseguire nella guerra di resistenza. Mentre l’offensiva russa di fine inverno sembra avvicinarsi, Zelensky vuole armi e sostegno, facendo dunque sponda col “partito” più anti-russo dell’Ue (dalla Polonia ai baltici) e con coloro che seguono a tutto campo la linea atlantica, Italia, Finlandia e Svezia in testa.

Sperando che Francia e Germania acconsentano a una nuova escalation nel sostegno all’Ucraina. Anche, se non soprattutto, per non sfigurare di fronte a Londra. Fuori dall’Ue ma mai decisiva quanto oggi nel dettare la linea geopolitica ai Ventisette.