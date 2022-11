A soli quarantanove anni, Valeriy Zalouzhny è il nuovo eroe dell’Ucraina: comandante in capo delle forze armate ucraine, a lui è in gran parte attribuita la rinuncia russa su Kiev, così come la vittoriosa controffensiva a Kharkiv e l’avanzata verso Kherson.

Il “Generale di ferro”

Figlio di un soldato, ha ricevuto il grado di generale nel 2017: sul suo curriculum una stelletta importante, il Donbass nel 2014. Nato l’8 luglio 1973 in una guarnigione militare sovietica a Novograd-Volynsky, nell’Ucraina nordoccidentale, sta percorrendo la tipica carriera di ufficiale, con ventiquattro anni di servizio militare, ove ha ricoperto tutte le posizioni, da capo plotone a operazioni militari contro i separatisti filo-russi sostenuti da Mosca nell’est a partire dal 2014. È stato nominato capo del comando delle forze di terra settentrionali nel 2019 ed è stato promosso comandante in capo delle forze armate ucraine dal presidente Zelensky nel luglio 2021. La nomina era giunta al posto di Ruslan Khomchak. La decisione in merito era stata presa dal presidente Zelensky in persona, desideroso “vedere una sinergia tra il ministero della Difesa e le forze armate ucraine” che risultava mancante e disseminata di conflitti interni.

Lo chiamano “il generale di ferro” perché non ha mai rilasciato interviste dall’inizio dell’invasione russa, ma i suoi soldati parlano di lui come uno dei militari più aperti. “Capisce i problemi dei giovani e non pensa che le stelle sulle spalline siano una scusa per essere arrogante”, hanno commentato intervistati da Radio Donbass. “Un esperto di combattimento concreto, non sulla carta”. Pochi dubbi, quindi, su chi sia l’artefice della ritirata russa.

Un riformatore?

In un’intervista del 2010, un ancora poco noto tenente colonnello Zalouzhny veniva intervistato dopo aver preso il comando della guarnigione militare di Volodymyr-Volyn. Più di dieci anni fa, il futuro generale analizzava le carenze delle Forze Armate ucraine, sottolineando come i problemi della guarnigione militare Volodymyr-Volyn fossero i problemi delle forze di Kiev in generale. Un esercito abbandonato a se stesso alle prese con l’addestramento al combattimento, carri armati, soldati al loro posto che a suo dire, “non bevevano, non uscivano, non scappavano dal servizio, non restavano inattivi nelle baracche, ma impegnati in affari militari”, quasi a sottolineare la differenza rispetto alla pessima deriva dell’esercito russo. Solo quattro anni dopo l’Ucraina avrebbe affrontato a muso duro la prima invasione russa. “Siamo una nazione decente, dobbiamo avere uno Stato decente con un sistema decente di medicina, istruzione e, naturalmente, l’esercito. Ed è in nostro potere farlo: dobbiamo solo lavorare. Gli ufficiali sono la componente principale del buon funzionamento dell’esercito ucraino”, dichiarò Zalouzhny, profetico.

Nel 2010 il futuro comandante aveva già bene in mente quali fossero le inefficienze gravi dell’esercito ucraino. Fra queste, ad esempio, i lavoratori a contratto, ai quali con difficoltà lo Stato era in grado di fornire uno stipendio dignitoso, garanzie sociali, alloggio. Per questo Zalouzhny aveva dichiarato la sua preferenza per i soldati di leva: ben nutriti, equipaggiati adeguatamente, istruiti.

Un militare di nuova generazione

Nonostante lo pseudonimo, gli si riconosce una certa dose di flessibilità verso i suoi sottoposti che lascia spazio alla libera iniziativa. Tutti i suoi uomini sono pronti a giurare di aver ricevuto dal generale non solo ordini ma supporto e coraggio. Nessuno avrebbe scommesso su quest’uomo, che fuori dal dovere gira in t-shirt e pantaloncini e che alla sua nomina si stupì della decisione delle alte sfere di Kiev. La figura di Zalouzhny è stata forgiata da anni di battaglia con la Russia sul fronte orientale, figlio di una nuova generazione di leader ucraini che hanno imparato a essere flessibili e a delegare le decisioni ai comandanti sul campo. La sua preparazione in vista dell’invasione e l’esperienza tattica sul campo di battaglia nelle prime fasi della guerra hanno aiutato l’esercito ucraino a respingere l’assalto russo.

Zalouzhny è ampiamente considerato un ufficiale dalla mentalità aperta. Rappresentando una nuova generazione di ufficiali ucraini, si è allontanato radicalmente dalle consolidate pratiche militari sovietiche. Uno dei suoi primi passi in carica è stato quello di consentire ai militari al fronte di aprire il fuoco in risposta agli occupanti senza il consenso dell’alta dirigenza ed eliminare la necessità per i militari di compilare documenti non necessari. Riguardo alle sue priorità come comandante in capo, ha dichiarato: “Il corso generale di riforma delle forze armate ucraine in linea con i principi e gli standard della NATO rimane irreversibile. E la chiave qui sono i principi. I cambiamenti devono avvenire principalmente nella visione del mondo e nell’atteggiamento verso le persone”.

Su di lui, da Washington, piovono solo parole di elogio: “Con il senno di poi, guarderemo a questa come la battaglia delle Midway”, sostiene sulle pagine del Time Dan Rice, un veterano in combattimento dell’esercito americano e dirigente di West Point che funge da consigliere speciale di Zalouzhny.

Più popolare di Zelensky

Quello che fa di Zalouzhny un diretto concorrente di Zelensky in termini di popolarità lo racconta l’esercito e il popolo ucraino. La ritirata di Putin a Kherson ha portato a un livello record (97% secondo i sondaggi) la fiducia degli ucraini nell’esercito. La sua immagine è onnipresente sui social media ucraini: ora a celebrare un matrimonio, ora a scherzare con le sue truppe o a consolare le madri di soldaati defunti. I canali dei suoi fan su Telegram hanno centinaia di migliaia di follower.

Il 49° compleanno del generale, nel luglio scorso, si è trasformato in una dichiarazione d’amore collettiva. Gli ucraini hanno inondato i social di elogi per il comandante, tanto da indurre Vogue a dedicargli un servizio. A caricare l’aura di santità attorno alla sua figura anche la rivista Time, che lo ha nominato una delle 100 persone più influenti al mondo, insieme al presidente Zelensky. Perfino il Capo di stato maggiore degli Stati Uniti Mark Milley, è pronto a scommettere che “passerà alla storia”. Secondo vari resoconti, la sua crescente popolarità starebbe alimentando invidie nell’entourage del presidente Zelensky, nonostante il generale non abbia mai espresso ambizioni politiche. Certamente, qualora la controffensiva ucraina dovesse andare fino in fondo, un ruolo fondamentale nella transizione potrebbe essere già pronto per l’iron general.