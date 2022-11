Così le Midterm 2022 hanno spaccato gli Usa

Questo articolo è la traduzione italiana di un articolo apparso sul diciottesimo numero del magazine inglese di “Inside Over”, “Divided We Stand”. Clicca qui per leggere il numero completo.

Quasi una settimana dopo il giorno ufficiale delle elezioni negli Stati Uniti l’esito per la Camera dei Rappresentanti non era ancora del tutto chiaro, anche se il Partito Democratico manterrà il controllo del Senato, e solo otto giorni dopo le elezioni i repubblicani hanno confermato la vittoria di misura alla Camera. A seconda dei risultati del ballottaggio del Senato del 6 dicembre in Georgia, il partito avrà una maggioranza di un seggio in quella camera o la vicepresidente Kamala Harris terrà il voto di spareggio. Qualunque sia la parte che alla fine prevarrà nei voti straordinariamente stretti per il controllo della Camera, la maggioranza di lavoro di quel partito sarà sottilissima. L’opinione pubblica americana rimane strettamente e amaramente divisa.

A conti fatti, la strategia elettorale del Partito Repubblicano ha fallito, nonostante le impressionanti vittorie in Florida e Ohio. I candidati repubblicani hanno cercato di evidenziare l’alto tasso di inflazione del paese (il peggiore in 4 decenni), un picco inquietante di crimini violenti, il massiccio afflusso di immigrati clandestini e una varietà di questioni culturali. Dato il peggioramento del contesto economico (per non parlare degli altri problemi), le elezioni avrebbero dovuto logicamente essere una grande vittoria per i candidati repubblicani e un rimprovero all’amministrazione del presidente Joe Biden e al Partito Democratico. Eppure quel risultato non si è verificato.

In un certo senso, il fallimento delle tattiche del Partito Repubblicano è stato uno sviluppo incoraggiante. Gran parte della retorica del GOP era indifferente, se non bigotta. L’idea che i bambini transgender e i loro genitori che cercano consigli e assistenza medica rappresentino in qualche modo una terribile minacciaper la civiltà americana era profondamente offensiva. Allo stesso modo, l’idea che gli immigrati provenienti da paesi disperatamente poveri dell’America Centrale venissero negli Stati Uniti per riempire le offerte di lavoro entry-level che spesso erano andate a mendicare per mesi fosse unapericolosa invasione criminale. La posizione del GOP su questi temi, così come l’abbraccio del partito alla controversa decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti che annulla il diritto di ottenere un aborto, ha mobilitato gli elettori pro-democratici a tal punto che i loro voti hanno neutralizzato i vantaggi del Partito Repubblicano su questioni economiche e criminali.

Sebbene la strategia del Partito Democratico si sia dimostrata più efficace, un aspetto di quella strategia di successo è inquietante e preoccupante. Biden e i suoi seguaci hanno ripetutamente insistito sul fatto che i loro avversari politici erano razzisti, fascisti e una vera e propria minaccia alla democrazia stessa negli Stati Uniti. È stato il tema esplicito del discorso di Biden del 1 ° settembre all’Independence Hall (con un’illuminazione rossa raccapricciante) e alla Union Station di Washington durante gli ultimi giorn idella campagna elettorale. Sollevare semplicemente domande sulle elezioni presidenziali statunitensi del 2020 è diventato una vera e propria “negazione elettorale” nella versione degli eventi dell’amministrazione. L’incidente del 6 gennaio al Campidoglio degli Stati Uniti non è stato solo una brutta e farsesca rivolta, secondo la Casa Bianca e i suoi alleati dei media, è stata una vera e propria insurrezione estremamente pericolosa. Tali esagerazioni sapevano delle brutte tattiche che il senatore Joseph McCarthy e i suoi seguaci usavano per diffamare gli oppositori politici e ideologici di sinistra come minaccia alla democrazia durante la Guerra Fredda.

La mancanza di perdite significative per i democratici nelle elezioni di medio termine rende probabile che il partito continuerà a impiegare un approccio così tossico nelle future campagne politiche. Tuttavia, soccombere a questa tentazione renderà ancora più difficile di quanto non sia stato ripristinare la civiltà nel discorso politico americano. Gli Stati Uniti potrebbero diventare una società sempre più arrabbiata e polarizzata a lungo termine, e questo sviluppo non è salutare né per gli Stati Uniti né per il mondo.

Data la quasi uniforme spaccatura al Congresso, con nessuno dei due partiti che ha un mandato chiaro, è improbabile che ci siano molti cambiamenti significativi nelle politiche interne. Uno stallo legislativo è il risultato più probabile, con il presidente Biden che ricorre a un uso ancora maggiore degli ordini esecutivi, una tattica di dubbia validità costituzionale se utilizzata per attuare ampie iniziative politiche, nonostante l’assenza di una legislazione del Congresso. La passione di Biden per tali misure ha già scatenato un’intensa opposizione e molteplici cause giudiziarie.

La politica estera è l’unico settore in cui è probabile che prevalga il bipartitismo, ma non è necessariamente una buona situazione. Sulla politica nei confronti della Repubblica popolare cinese (RPC), ad esempio, entrambe le parti hanno gareggiato per vedere quale può creare l’immagine di essere più duricon Pechino. Questa forma di bipartitismo ha già portato a molteplici e rischiosi gesti di maggiore sostegno degli Stati Uniti a Taiwan. Un esempio importante è stata la visita di alto profilo della presidente della Camera Nancy Pelosi a Taipei a luglio, un viaggio che ha ricevuto elogi diffusi dai repubblicaniche non avevano mai fatto un commento favorevole su Pelosi su qualsiasi altra questione. Anche il sostegno bipartisan al commercio coercitivo e ad altre politiche economiche nei confronti di Pechino è forte e in aumento. La tendenza verso una politica più conflittuale su molteplici questioni, aumenta il rischio di un pericoloso scontro USA-RPC.

Anche il sostegno bipartisan alla rete di alleanze militari di Washington e una politica estera altamente attivista in altre parti del mondo continuerà in gran parte intatto, anche se i repubblicani sono diventati un po ‘disincantati dalle guerre di cambio di regime e dalle iniziative di costruzione della nazione all’indomani della debacle in Afghanistan. C’è ancheun certo dissenso del GOPsu aspetti della politica ucraina dell’amministrazione Biden. Tuttavia, questo dissenso al Congresso sembra limitato a non dare a Kiev un “assegno in bianco” in termini di sostegno degli Stati Uniti e insistere su un migliore monitoraggio e responsabilità su dove sono finiti l’assistenza finanziaria e le armi statunitensi. C’è poca opposizione alla politica generale di sostegno all’Ucraina nella sua guerra contro la Russia.

Anche i giorni della forte opposizione di alcune parti del Partito Democratico ai bilanci gonfiati del Pentagono sembrano essere finiti. La maggior parte dei democratici al Congresso ha approvato le spese estremamente generose dell’amministrazione, emolti hanno persino abbracciatogli emendamenti del GOP che aggiungono miliardi di dollari ai budget proposti provenienti dalla Casa Bianca. Mentre gli Stati Uniti sono sulla buona strada persuperare la soglia di 1 trilione di dollariper la spesa militare nei prossimi anni, il sostegno bipartisan per una tale emorragia finanziaria rimane intatto.

La linea di fondo è che le elezioni di medio termine degli Stati Uniti avranno un impatto relativamente limitato sulla sostanza delle politiche interne o estere di Washington. Il cambiamento nel primo sarà difficile da ottenere a causa delle esigue maggioranze di governo in entrambe le camere del Congresso. Il cambiamento riguardo a quest’ultimo è ancora meno probabile, dato il soffocante consenso bipartisan a favore di un approccio attivista, spesso militarizzato, agli affari mondiali. Le popolazioni di altri paesi hanno motivo di vedere queste situazioni con crescente disagio.

Ted Galen Carpenter, senior fellow in studi di difesa e politica estera presso il Cato Institute, è autore di 13 libri e più di 1.100 articoli su affari internazionali. Il suo ultimo libro èUnreliable Watchdog: The News Media and U.S. Foreign Policy (2022).