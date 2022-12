G20: India-Italia business forum inizia i rapporti b2b

In concomitanza con l’assunzione dell’India alla presidenza del G20, il 1° dicembre l’ambasciata indiana a Roma ha ospitato il business forum Italia-India presso il Roma Cavaliere Waldorf Astoria. Il tema dell’India per la sua presidenza del G20 è “One Earth-One Family-One Future” per renderlo inclusivo per il mondo. Importante anche il business forum, a un mese dal 75° anniversario delle relazioni diplomatiche India-Italia. Il commercio bilaterale tra i paesi è aumentato del 54% superando i 13 miliardi di dollari, ha affermato SE Dr. Neena Malhotra, Ambasciatore dell’India in Italia, dando il benvenuto agli ospiti.

L’India è recentemente diventata la quinta economia più grande del mondo, superando il suo ex padrone coloniale, il Regno Unito. In un mondo che invecchia, l’India è un paese che ha oltre 800 milioni di giovani della popolazione di 1.4 miliardi. Nel 2025 un terzo degli indiani avrà tra i 15 e i 34 anni. L’India ospita anche 107 unicorns del valore di oltre $ 300 miliardi e oltre 18000 startup, ha aggiunto.

L’Italia era rappresentata da SE Alessandra Schiavo, Ministro Plenipotenziario, Direttore per i Paesi dell’Asia e dell’Oceania presso il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. SE Schiavo, facendo eco ai crescenti rapporti amichevoli tra i due Paesi, ha ricordato l’interesse delle imprese italiane per l’India e un inizio di imprese indiane che guardano anche all’Italia come meta di investimento.

La delegazione imprenditoriale indiana era guidata da Sulabh Mathur, Direttore della FICCI, Federazione delle Camere di Commercio e Industria Indiane, che ha sottolineato il settore tradizionale come quello chimico e dei macchinari ma ha anche accennato alla recente crescita in vari altri segmenti come la tecnologia informatica e le telecomunicazioni tra i due paesi.

Per Invest India, l’agenzia nazionale indiana per la promozione e la facilitazione degli investimenti, Varda Taneja ha guidato il pubblico attraverso la sequenza temporale dello sviluppo economico e infrastrutturale dell’India. L’economia indiana è cresciuta del 500% dal 1995 e mira a diventare un’economia da 10 trilioni di dollari entro il 2030, ha affermato. La crescita prevista del PIL dell’India nel 2022 è del 7,4% e stimata essere superiore al 6% per i prossimi due anni, mostrando una rapida ripresa dalla pandemia.

La parte istituzionale comprendeva anche la firma di un protocollo d’intesa tra FICCI e la Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Il primo istituto finanziario italiano per il finanziamento di progetti infrastrutturali.

Dopo le presentazioni iniziali e l’inaugurazione, è stato organizzato un evento di networking B2B faccia a faccia per la delegazione con partner italiani e aziende interessate all’India dall’ambasciata indiana a Roma.

L’Italy India business Forum ha avviato l’interazione B2B tra i due paesi che sperano di avere una crescita esplosiva negli anni a venire, anche alla luce delle solide relazioni costruite durante la Presidenza italiana del G20 e il mandato di Mario Draghi come Primo Ministro. L’incontro tra il Presidente Giorgia Meloni e Narendra Modi a margine del vertice dei capi di Stato del G20 a Bali, Indonesia, indica che entrambi i leader intendono procedere con lo stesso vigore continuando la crescita che il rapporto ha raggiunto dopo la visita del primo ministro Modi a Roma nell’ottobre 2020.