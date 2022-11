Il futuro dell’alleanza di ferro Usa-Israele

Questo articolo è la traduzione italiana di un articolo apparso sul diciottesimo numero del magazine inglese di “Inside Over”, “Divided We Stand”. Clicca qui per leggere il numero completo.

Le relazioni amichevoli e strette tra Israele e gli Stati Uniti sono diventate nel corso degli anni, dagli anni sessanta del secolo scorso, una pietra angolare della dottrina della sicurezza nazionale israeliana. L’aiuto alla sicurezza, economico e politico che Washington fornisce a Israele è significativo in termini di portata e oltre a ciò aiuta a rafforzare la posizione regionale e internazionale di Israele e la sua capacità di deterrenza di fronte ai suoi avversari.

Israele è sempre stato attento a sottolineare il suo ruolo nell’alleanza non scritta stabilita dai due paesi, principalmente il suo contributo alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti – durante la Guerra Fredda, ma anche oggi, quando Israele è in prima linea nella lotta contro l’Iran e contro il terrorismo e il radicalismo islamico.

Le strette relazioni tra i due paesi hanno resistito alla prova del tempo e persino approfondito. Contavano sul sostegno bipartisan di Israele (sia da parte dei democratici che dei repubblicani), nonché su un ampio sostegno del pubblico americano, e in particolare degli ebrei americani. L’AIPAC, la lobby ebraica filo-israeliana negli Stati Uniti, è strumentale nel mantenere queste strette relazioni.

Il mandato del presidente Donald Trump (2016-2020) ha indubbiamente portato il sostegno americano a Israele al culmine. Ma allo stesso tempo sono state esposte crepe durante il mandato di Trump che potrebbero influenzare l’intimità e la forza delle relazioni americano-israeliane.

La consapevolezza di Israele, del suo governo e del pubblico in generale, dell’importanza dell’alleanza non scritta con gli Stati Uniti e persino della dipendenza di Israele da essa assicura che nessun governo israeliano agirà per danneggiare questa alleanza, intenzionalmente o meno. Eppure, lo spostamento a destra in Israele, e accanto ad esso, profondi processi all’interno della società americana, come il rafforzamento del campo progressista nel Partito Democratico, può erodere la forza di queste strette relazioni e richiedere uno sforzo speciale da parte dei governi americano e israeliano per preservarlo.

Relazioni tra Israele e Stati Uniti – Inizi difficili

Il rapporto tra Israele e gli Stati Uniti è diventato nel corso degli anni una delle pietre angolari della dottrina della sicurezza nazionale israeliana ed è visto come una delle principali fonti di forza di Israele.

Tuttavia, è interessante scoprire che nei primi decenni dell’indipendenza di Israele, negli anni Cinquanta e nei primi anni Sessanta, i suoi rapporti con gli Stati Uniti erano caratterizzati da freddezza e sospetto. Il presidente Harry Truman (1952-1944) sostenne la risoluzione di partizione alle Nazioni Unite nel 1947 e fu il primo a riconoscere lo Stato di Israele poco dopo che divenne indipendente. Tuttavia, lo fece sotto l’influenza di alcuni dei suoi associati ebrei, e contrariamente alla posizione sostenuta dal Dipartimento della Difesa e dal Dipartimento di Stato, che si opponevano alla creazione di uno stato ebraico in Palestina, perché credevano che non sarebbe stato in grado di resistere agli attacchi dei suoi vicini arabi e che avrebbe potuto diventare un avamposto sovietico a causa del fatto che la maggior parte della sua popolazione ebraica era originaria. dall’Europa dell’Est.

Sotto il presidente David Eisenhower (1952-1960), gli Stati Uniti si astennero dal vendere armi a Israele, gli fornirono aiuti economici trascurabili e lo spinsero ripetutamente ad accettare concessioni territoriali e di altro tipo, come il ritorno dei rifugiati palestinesi nel suo territorio, al fine di porre fine al conflitto arabo-israeliano. Durante la crisi di Suez nel 1956, gli Stati Uniti si sollevarono contro Israele e contro Francia e Gran Bretagna, che unirono le forze in questa guerra, e chiesero che le forze israeliane si ritirassero dalla penisola del Sinai, che avevano catturato agli egiziani. In quegli anni, gli Stati Uniti speravano di mobilitare il sostegno arabo nella lotta contro l’Unione Sovietica, e quindi tendevano a vedere Israele come un ostacolo all’amicizia araba con l’Occidente. Tuttavia, molti dei paesi arabi, guidati dall’Egitto di Nasser e anche dalla Siria e dall’Iraq, scelsero di allinearsi con l’Unione Sovietica piuttosto che con l’Occidente. Eppure, anche quando divenne chiaro che i paesi arabi si stavano rivolgendo a Mosca, l’esitazione e la riserva americana riguardo alle relazioni con Israele rimasero immutate. Così, il primo ministro israeliano, David Ben-Gurion, incontrò il presidente Eisenhower per la prima volta solo nel marzo 1960, verso la fine del suo mandato alla Casa Bianca, e anche allora in un incontro privato e non come parte di una visita ufficiale negli Stati Uniti.

La tensione tra Israele e Stati Uniti continuò durante l’amministrazione del presidente John Kennedy (1960-1963). Kennedy cercò di migliorare le relazioni di Washington con l’Egitto e questo fu visto a Gerusalemme come una mossa che avrebbe potuto avvenire a spese di Israele. La tensione nelle relazioni israelo-americane era tuttavia radicata nella pressione dell’amministrazione Kennedy su Israele per non sviluppare capacità nucleari. Israele fu costretto a permettere agli ispettori americani di visitare il reattore nucleare di Dimona e solo nei primi anni 1970 i due stati raggiunsero un’intesa, secondo la quale Israele sarebbe stato autorizzato a mantenere e sviluppare le sue capacità nucleari, ma non sarebbe diventato potenza nucleare (cioè non avrebbe condotto test nucleari e non si sarebbe dichiarato una potenza nucleare).

Il cambiamento nelle relazioni tra Israele e Stati Uniti avvenne durante la presidenza di Lyndon Johnson (1968-1963) e soprattutto dopo la Guerra dei Sei Giorni. La vittoria israeliana in questa guerra rafforzò l’importanza strategica di Israele, grazie alla sua capacità di difendersi e di sconfiggere i suoi avversari arabi, che erano alleati sovietici. Così, il conflitto arabo-israeliano si trasformò in una parte della “guerra fredda” tra l’Occidente e l’Unione Sovietica, e l’establishment militare americano iniziò a vedere Israele come un alleato.

In effetti, fu nel periodo successivo alla Guerra dei Sei Giorni, che furono gettate le basi delle “relazioni speciali” tra Stati Uniti e Israele che divennero una componente centrale della dottrina della sicurezza nazionale israeliana, basata sulla necessità di Israele, come piccolo paese con risorse limitate, circondato da vicini ostili, di un’alleanza con una superpotenza che gli avrebbe fornito aiuti economici. sostegno politico e armi di cui aveva bisogno per la sua difesa.

Gli Stati Uniti hanno fornito armi a Israele durante la guerra dell’ottobre 1973 e poi hanno svolto un ruolo centrale negli sforzi per porre fine al conflitto arabo-israeliano, ad esempio nella firma dell’accordo di pace tra Israele ed Egitto nel marzo 1979 e negli anni 1990, quando hanno lanciato un processo di pace arabo-israeliano che ha portato alla firma degli accordi di Oslo nel settembre 1993 tra Israele e i palestinesi. e un accordo di pace tra Israele e Giordania nell’ottobre 1994.

Le relazioni israelo-americane hanno anche una dimensione economica, dal momento che gli Stati Uniti danno ogni anno a Israele aiuti economici per un importo di circa 2,5-3 miliardi di dollari, e nel corso degli anni gli hanno dato sovvenzioni e garanzie speciali per un importo cumulativo di decine di miliardi di dollari – ad esempio dopo la firma degli accordi di pace con l’Egitto; dopo la firma degli accordi di Oslo; e dopo la firma dell’accordo nucleare con l’Iran nel 2015. Va notato che gli Stati Uniti sono il più grande partner commerciale di Israele (dopo l’Unione Europea), e il volume delle esportazioni israeliane verso gli Stati Uniti è circa un terzo dell’esportazione totale di Israele, mentre l’importazione dagli Stati Uniti è circa il 18% di tutte le importazioni israeliane.

Va anche notato che l’ascesa dell’industria high-tech che ha avuto inizio alla fine del 1990 ha portato ad un drammatico aumento del numero di società israeliane (per lo più società high-tech) negoziate alla Borsa di New York a tal punto che costituiscono il più grande gruppo di azioni straniere lì.

Nonostante le tensioni scoppiate nelle relazioni tra i due stati, l’interesse principale della politica estera israeliana dal 1967 è stato quello di mantenere strette relazioni con gli Stati Uniti e stabilire un sostegno bipartisan per la relazione speciale tra i due stati. Israele è stato assistito dalla lobby filo-israeliana negli Stati Uniti, l’AIPAC, che trae la sua forza dall’impegno verso Israele degli ebrei americani, la seconda più grande comunità ebraica del mondo, che ha un peso e una posizione significativi nella società americana e nella politica americana.

Israele attribuisce quindi grande importanza al mantenimento del suo rapporto speciale con la comunità ebraica negli Stati Uniti. Tuttavia, negli ultimi due decenni, il sostegno a Israele è cresciuto tra le comunità evangeliche negli Stati Uniti, sebbene tale sostegno abbia provocato una reazione negativa tra il pubblico liberale nella società americana.

Uno sguardo al futuro

L’ultimo decennio è stato caratterizzato da diversi sviluppi e processi che hanno influenzato e probabilmente continueranno a influenzare le relazioni tra i due stati:

Da un lato, l’importanza di Israele come risorsa americana in Medio Oriente è aumentata in modo significativo – Israele è diventato una potenza regionale grazie alla sua forza economica e militare. Il contributo che fornisce agli Stati Uniti, sia nell’intelligence e nella guerra cibernetica sia attraverso lo sviluppo di tecnologie di sicurezza e difesa, come i sistemi missilistici Iron Dome e Arrow, rafforza e approfondisce i legami di sicurezza tra i due stati e soprattutto i legami tra l’establishment militare israeliano e americano. La cooperazione operativa e di intelligence tra i due paesi si è dimostrata preziosa nella lotta contro il terrorismo e il radicalismo, nonché nell’affrontare le ambizioni dell’Iran nella regione.

D’altra parte, il legame con Israele tra parti dell’opinione pubblica americana e persino la comunità ebraica si è indebolito – lo spostamento a destra in Israele ha portato all’abbandono della soluzione dei due stati al conflitto con i palestinesi e agli sforzi (almeno da parte del governo Netanyahu – 2009-2021) per preservare una presenza israeliana in Cisgiordania, e per garantire che in futuro sia possibile annetterlo a Israele.

All of these were perceived by the American administration as a development that could undermine regional stability, encourage violence and terror and thereby harm American interests in the Middle East and throughout the Muslim world. As someone who considers itself a close ally of Israel, the American administration also believes that such Israeli policy harms the long-term interests of Israel itself.

Nella società americana, sono evidenti profondi processi di una crescente spaccatura tra liberali e conservatori, insieme al rafforzamento del campo progressista all’interno del Partito Democratico. Questo campo tende a mostrare sospetto e persino animosità nei confronti di Israele, principalmente sullo sfondo del suo conflitto senza fine con i palestinesi. Tuttavia, lo spostamento a destra all’interno della società israeliana e all’interno del sistema politico israeliano, così come la stretta alleanza forgiata tra i circoli di destra in Israele e il Partito Repubblicano, specialmente durante l’era Trump, ha approfondito il divario con Israele anche tra i democratici “tradizionali”. Questi processi non risparmiano nemmeno la comunità ebraica negli Stati Uniti e certamente le giovani generazioni. La comunità ebraica è anche influenzata dal rafforzamento del potere politico ultra-ortodosso all’interno del sistema politico israeliano (la comunità ultra-ortodossa è ostile alle comunità riformate e conservatrici che costituiscono la maggioranza degli ebrei americani).

Vale la pena notare che la vecchia generazione di politici americani che ha guidato il sistema politico americano negli anni 1980 e 1990 sono stati influenzati dagli eventi dell’Olocausto e si sono sentiti impegnati in Israele come stato del popolo ebraico. Questi politici erano anche influenzati dalla guerra fredda e tendevano a vedere Israele come un avamposto occidentale circondato da paesi arabi, che erano alleati sovietici. Tuttavia, la nuova generazione di politici americani è liberata da queste memorie e fardelli storici, e quindi il loro impegno per Israele non è evidente.

Tutto questo è esploso in superficie già durante la presidenza di Barack Obama (2008-2016). Obama ha ripetutamente espresso il suo sostegno “incrollabile” a Israele, tuttavia, allo stesso tempo, ha anche mostrato simpatia per la difficile situazione dei palestinesi e ha cercato di promuovere la visione di “due stati per due popoli” basata sulle linee del 1967. Obama era anche determinato a raggiungere un accordo nucleare con l’Iran che è stato percepito da Israele come pericoloso. La tensione tra i due stati ha raggiunto l’apice con il discorso del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu al Congresso degli Stati Uniti nel maggio 2015 in cui ha sfidato, con il sostegno del Partito Repubblicano, la politica del presidente.

Le relazioni tra Israele e l’amministrazione Trump che ha sostituito Obama (2016-2020) sono fiorite, e ci sarà chi sosterrà che ciò è accaduto a causa degli sforzi di Trump per ottenere il sostegno del voto ebraico nelle elezioni presidenziali. Trump è stato percepito come simpatizzante di Israele, come dimostra il suo riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele (dicembre 2017) e il trasferimento dell’ambasciata americana a Gerusalemme e il riconoscimento delle alture del Golan come territorio sovrano israeliano (marzo 2019). Nel maggio 2018, gli Stati Uniti hanno anche annunciato il loro ritiro dall’accordo nucleare con l’Iran e hanno imposto ulteriori sanzioni alla sua economia. Nel gennaio 2020 ha presentato “l’accordo del secolo”, un piano di pace americano, favorevole a Israele, per porre fine al conflitto israelo-palestinese. Infine, gli Stati Uniti hanno svolto un ruolo importante nell’ottenere gli Accordi di Abramo, gli accordi di pace firmati tra Israele ed Emirati Arabi Uniti, Bahrein e successivamente anche Marocco e Sudan. Ciò faceva parte di uno sforzo americano per promuovere la cooperazione regionale e persino per formare una NATO in Medio Oriente, per affrontare le minacce comuni a questi paesi, principalmente dall’Iran.

Il presidente Biden, che ha sostituito il presidente Trump, appartiene alla vecchia generazione di politici americani il cui impegno per Israele è profondamente radicato. Durante gli anni del suo mandato, le strette relazioni tra i due paesi continuarono e persino si approfondirono. La guerra in Ucraina e il bisogno mondiale di risorse energetiche, principalmente gas, hanno anche aumentato l’importanza di Israele agli occhi degli americani. Ma bisogna ammettere che nel partito di Biden – il Partito Democratico – le voci che mostrano sospetto ed esprimono critiche e persino ostilità nei confronti di Israele stanno diventando più forti, specialmente nel campo progressista del partito. Come accennato, le relazioni intime tra l’ex primo ministro Benjamin Netanyahu e il presidente Trump hanno portato all’erosione del sostegno bipartisan a Israele e hanno creato una spaccatura tra Israele, e almeno il governo di Netanyahu, e i democratici. L’istituzione di un nuovo governo in Israele sotto Naftali Bennett e Yair Lapid, un “governo del cambiamento”, ha in qualche modo migliorato l’atmosfera, ma il possibile ritorno di un governo di destra in Israele potrebbe cambiare questa tendenza.

E infine, l’importanza di Israele in Medio Oriente aveva a che fare con l’importanza della regione in generale nella visione strategica americana, a causa della sua posizione centrale sulla mappa del mondo e della dipendenza degli Stati Uniti dalle sue risorse petrolifere. Tuttavia, nell’ultimo decennio, gli Stati Uniti cercano di disimpegnarsi dalla regione, poiché la sua importanza ai suoi occhi è diminuita, rispetto ad altre regioni del mondo. Ciò potrebbe avere ripercussioni sull’importanza di Israele agli occhi degli americani. Sembra quindi che il Medio Oriente sia stato messo da parte da altre regioni, come l’Estremo Oriente, dove gli Stati Uniti mantengono la concorrenza e persino la rivalità con la Cina, o l’Europa orientale (principalmente dopo lo scoppio della guerra in Ucraina all’inizio di quest’anno). Israele, che ha cercato di camminare tra le gocce e preservare le sue relazioni con la Cina, un importante partner economico di Israele, così come con la Russia, ha spesso provocato l’irritazione di Washington per non essere stato al suo fianco nella rivalità tra gli Stati Uniti e questi paesi.

In conclusione, il rapporto tra Israele e gli Stati Uniti è profondo e basato su interessi politici e di sicurezza. Si basa ancora su un ampio sostegno sia tra la sicurezza americana e l’establishment politico, sia tra ampi segmenti della società americana e dell’opinione pubblica.

Tenendo conto dell’interesse che entrambi i paesi hanno nel preservare e promuovere queste relazioni e del beneficio che vedono da queste relazioni, si può presumere che faranno tutto il possibile per preservare e persino approfondire queste relazioni.

Va notato che il grande vantaggio di Israele agli occhi degli Stati Uniti è sempre stato che non ha bisogno di soldati americani per combattere per questo. E così, agli americani è stato chiesto solo di aiutare Israele ad aiutare se stesso piuttosto che inviare truppe per aiutarlo sui campi di battaglia, come erano tenuti a fare nel Vietnam del Sud, in Corea, e più tardi in Afghanistan e Iraq.

Tuttavia, una condotta israeliana sconsiderata, nel caso di un governo di destra che sale al potere in Israele – come appoggiarsi troppo su un lato della mappa politica americana o cercare di annettere la Cisgiordania a Israele, o anche un deterioramento del conflitto israelo-palestinese, potrebbe mettere a dura prova le relazioni tra i due paesi. Questi possono soddisfare i profondi processi di lenta ma continua erosione dell’impegno nei confronti di Israele che sta già avvenendo all’interno di segmenti serval nel pubblico americano e quindi danneggiare le relazioni tra i due paesi.

Eppure, per quanto ci si può aspettare, la relazione speciale che Israele e gli Stati Uniti stanno stabilendo continuerà per il prossimo futuro in quanto è un interesse vitale per Israele e un grande interesse per gli Stati Uniti, ed entrambi i paesi lo riconoscono.