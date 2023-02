La fame del Pakistan

Il malgoverno del Pakistan nelle aree occupate illegalmente di Jammu e Kashmir (Pakistan occupied Jammu and kashmir-PoJK), compreso il Gilgit Baltistan, ha raggiunto un punto critico con il popolo locale. La situazione contestata dello Stato di Jammu e Kashmir è in gran parte dovuta al fatto che parti del suo territorio sono sotto l’occupazione illegale del Pakistan dal 1947. Il 22 ottobre 1947, il Pakistan ha inviato predoni insieme al suo esercito dai suoi confini per annettere illegalmente lo stato di Jammu e Kashmir nonostante abbia firmato il trattato di “stand-still” o un fermo militare con il Re di Jammu e Kashmir, Maharaja Hari Singh. Hari Singh ha successivamente firmato lo strumento di adesione con il governo indiano e ha aderito lo Stato legalmente con l’India il 26 ottobre 1947, quattro giorni dopo l’invasione pakistana del suo regno. Le forze indiane sono state quindi in grado di espellere i soldati pakistani dalle regioni di Jammu e Kashmir, ma con l’incombente minaccia di una guerra totale tra le due nazioni, è stato raggiunto un cessate il fuoco e l’India si è rivolta alle Nazioni Unite per il suo intervento.

Gran parte del Jammu e del Kashmir, compreso il Gilgit Baltistan, è rimasta sotto l’occupazione illegale del Pakistan. Le Nazioni Unite hanno approvato una risoluzione che chiede a tutte le forze pakistane di ritirarsi dal territorio detenuto illegalmente prima che si possa condurre una plebiscito tra i cittadini di Jammu e Kashmir per decidere il loro futuro. Ma 70 anni dopo il Pakistan continua ancora a detenere questi territori illegalmente in palese disprezzo per le risoluzioni delle Nazioni Unite.

Il Pakistan governa le parti occupate illegalmente di Jammu Kashmir e Gilgit Baltistan con una morsa di ferro e tratta i cittadini come se fossero di seconda categoria. Oltre a consegnare alcune regioni del Grande Ladakh alla Cina nel 1963, il Pakistan governa la regione occupata attraverso l’onnipotente consiglio del Kashmir guidato dal primo ministro del Pakistan. Sebbene il PoJK (Pakistan occupied Jammu and Kashmir) sia governato dall’Azad Kashmir Interim Constitution Act del 1974, la struttura di governo è impotente e dipende dall’establishment pakistano per le questioni più piccole. Anche i tribunali sono sottomessi alla Corte Suprema del Pakistan.

La doppiezza nella gestione dell’occupazione illegale da parte del Pakistan risiede nella costituzione redatta per il PoJK. L’articolo 1 della Costituzione, che elenca i territori del Pakistan, prevede anche “quegli Stati e territori che possono essere inclusi o possono essere inclusi nel Pakistan, sia per adesione che per altro”. Successivamente l’articolo 257 della Costituzione dice: “Quando il popolo dello Stato di Jammu e Kashmir decide di aderire al Pakistan, il rapporto tra il Pakistan e lo Stato sarà determinato in conformità con i desideri del popolo di quello Stato”. Ma sorprendentemente, in un palese disprezzo per la propria costituzione, ha anche un’ingiunzione contro persone o partiti politici che propagano “contro o prendono parte ad attività pregiudizievoli per l’ideologia dell’adesione dello stato al Pakistan”. I membri dell’Assemblea possono essere squalificati per questo. Anche i candidati alle elezioni devono firmare una dichiarazione in cui giurano fedeltà all’adesione del Kashmir al Pakistan.

L’establishment pakistano ha utilizzato arbitrariamente questa clausola per affossare qualsiasi voce di dissenso, portando a un enorme malcontento tra le masse locali. Il governo locale nel territorio rimane disfunzionale e senza alcun potere. Ciò ha portato a strutture informali che hanno accresciuto le divisioni sociali e la privazione tra il pubblico. In precedenza, le elezioni degli enti locali si sono svolte l’ultima volta nel 1991. Nonostante la richiesta pubblica e i governi che si sono succeduti promettendo di indire le elezioni degli enti locali nei manifesti, nessuno ha mai tenuto elezioni. Dopo 31 anni le elezioni si sono finalmente tenute di recente anche su ordine della Corte Suprema. Il licenziamento o la rimozione del capo del governo eletto del PoJK attraverso manipolazioni politiche è stato un evento comune nella regione.

Di recente l’intero PoJK è scoppiato in rivolta dopo che il governo pakistano ha deciso di indebolire ulteriormente l’identità del popolo introducendo il 15esimo emendamento alla costituzione. L’emendamento proposto ha mostrato che i termini “Stato” saranno sostituiti con “Azad Jammu Kashmir” e la menzione delle Nazioni Unite sarà sostituita con le parole “soggetto a riconoscimento” dalla cosiddetta costituzione provvisoria del PoJK del 1974. Tutti i poteri finanziari saranno trasferiti dal governo del PoJK al Pakistan, degradando così praticamente il PoJK al livello di un’entità provinciale. Questo sarà il 24° tentativo del governo pakistano di determinare lo status costituzionale della regione, negli ultimi 75 anni.

Inoltre, il calo economico del Pakistan ha avuto un profondo impatto sulla popolazione della regione poiché i costi dei prodotti alimentari essenziali sono aumentati in modo esponenziale. La carenza di cereali ha colpito duramente la popolazione della regione che si è rivolta alle strade per chiedere generi alimentari essenziali. Nel Gilgit Baltistan le persone che hanno sfidato le temperature sotto lo zero di questi inverni hanno protestato giorno e notte per la mancanza di disponibilità di prodotti alimentari di base come il grano. La fame è dilagante e i bambini e le donne sono i peggiori malati.

Ogni anno il 5 febbraio Pakistan celebra la giornata di solidarietà del Kashmir come strumento di propaganda contro lo Stato indiano. Mentre le persone nel Jammu Kashmir e nel Gilgit Baltistan occupati illegalmente dal Pakistan soffrono per i diritti umani e politici fondamentali, è imperativo che il mondo prenda atto delle atrocità pakistane commesse contro di loro e celebri la Giornata della solidarietà del Kashmir per il popolo del Jammu Kashmir e del Gilgit Baltistan che hanno vissuto sotto la brutale occupazione del Pakistan.