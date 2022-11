La leadership Usa sta danneggiando l’Europa

Questo articolo è la traduzione italiana di un articolo apparso sul diciottesimo numero del magazine inglese di “Inside Over”, “Divided We Stand”. Clicca qui per leggere il numero completo.

L’Europa democratica ha abitualmente desiderato la leadership degli Stati Uniti nella comunità transatlantica dalla fine della Seconda guerra mondiale. In effetti, il commento del presidente Donald Trump che era disposto a riconsiderare alcuni degli impegni di alleanza dell’America ha indotto il panico borderline in Europa. Quando Joe Biden ha sconfitto Trump nel 2020 e ha dichiarato che “l’America è tornata“, i lsenso di sollievotra i governi e le popolazioni europee era palpabile.

Tale passione per la leadership degli Stati Uniti è fuori luogo, o almeno eccessiva. Le politiche di Washington non sempre servono gli interessi dell’Europa; A volte minano persino tali interessi, creando oneri e pericoli inutili. Trascinare gli alleati europei nel fiasco della costruzione della nazione afghana è un ottimo esempio. Così come il tentativo da parte delle amministrazioni Trump e Biden di arruolare membri della NATOin un fronte comuneper una politica di contenimento contro la Cina.

Il caso più evidente, tuttavia, è l’insistenza di Washington affinché i paesi europei aderiscano alla campagna degli Stati Uniti per isolare e punire la Russia per la sua invasione dell’Ucraina. La repulsione per la guerra di aggressione di Vladimir Putin ha comprensibilmente indotto le nazioni democratiche europee ad abbracciare la richiesta dell’amministrazione Biden di un’azione punitiva. Tuttavia, i molteplici errori di valutazione di Washington stanno facendo sì che i suoi alleati europei sopportino la maggior parte del dolore collettivo causato da una strategia sempre più dubbia.

Il team di politica estera di Biden ha commesso diversi gravi errori di calcolo fin dall’inizio della crisi ucraina. I funzionari statunitensi hanno sopravvalutato l’estensione dell’unità internazionale a favore di una politica coercitiva nei confronti della Russia, avevano un senso gonfiato della leva economica dell’Occidente contro Putin e hanno seriamente sottovalutato la capacità di Mosca di vendicarsi per l’imposizione di sanzioni economiche da parte dell’Occidente. L’Europa sta ora pagando un prezzo pesante per la miopia e l’eccessiva fiducia di Washington.

Appena pochi giorni dopo l’inizio della guerra, Biden si vantava che il mondo era unito nella sua opposizione all’aggressione della Russia. Ma la sua ipotesi si rivelò presto un pio desiderio. Già all’inizio di marzo, ci sono state ampie defezioni da un voto dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite che chiedeva il ritiro delle forze russe. Oltre ai 5 “no”, ci sono state 35 astensioni, anche se la risoluzione non impegnava i membri delle Nazioni Unite a intraprendere alcuna azione sostanziale.

La maggior parte delle astensioni proveniva da nazioni dell’Africa e dell’Asia, e il voto si è rivelato foriero diuna diffusa indifferenzaalla guerra e all’appello di Washington a isolare e punire la Russia. A parte la NATO e gli alleati di lunga data degli Stati Uniti in Asia orientale, la mappa globale non mostra ancora quasi alcun sostegno alle sanzioni economiche contro la Russia, tanto meno al sostegno economico e militare all’Ucraina. Lo studioso dell’Hudson Institute Walter Russell Mead fornisce unriassunto appropriatodella mancanza di successo di Washington nell’ampliare la coalizione anti-Russia oltre la rete dei tradizionali alleati degli Stati Uniti. “L’Occidente non è mai stato così strettamente allineato. Raramente è stato anche più solo. Gli alleati dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico più Australia e Giappone sono uniti nella repulsione contro la guerra di Vladimir Putin e stanno cooperando con le sanzioni più radicali dalla seconda guerra mondiale. Il resto del mondo, non così tanto”.

Più dannoso per la campagna di Biden per isolare la Russia, i due giganti demografici ed economici dell’Asia, India e Cina, sono rimasti ostinatamente ai margini. Continuano anche amostrareunaleggera inclinazione pro-Russia, nonostante la pressione diplomatica a volte lancinante di Washington.

L’amministrazione Biden non solo ha sopravvalutato il sostegno globale a una politica anti-russa, ma ha sopravvalutato anche la capacità di un Occidente democratico unito di infliggere dolore economico a quel paese. Inizialmente, il rublo è crollato di valore e Biden si è riferito ad esso inmodo derisorio come “le macerie”. Tuttavia, il rublo èrimbalzato e l’economia russa ha attutito gli altri shock aumentando i suoi legami con Cina, Iran e altri paesi.

Sebbene la Russia abbia sperimentato un significativo disagio economico, non si è avvicinata ad essere sufficiente per modificare la politica ucraina del Cremlino. Ad agosto, la Russia ha esportato unaquantità recorddi petrolio greggio e la compagnia energetica statale Gazprom haraddoppiato le sue entratenel 2022, nonostante l’invio di molto meno gas naturale in Europa. L’aumento dei prezzi e i nuovi mercati in altre parti del mondo hanno più che compensato la perdita di clienti europei. Tali sviluppi indicano che la Russia difficilmente è sull’orlo del collasso economico a causa delle sanzioni occidentali.

In effetti, ci sono segnali crescenti che la strategia delle sanzioni si è ritorta contro. Le popolazioni dei membri della NATO ora rischiano di provare più dolore del popolo russo a causa di tali misure, e questo problema è particolarmente vero per quanto riguarda il settore energetico.

Proprio come l’amministrazione Biden ha sopravvalutato la leva economica dell’Occidente sulla Russia, ha fortemente sottovalutato la capacità del Cremlino di vendicarsi. La manipolazione da parte del Cremlino delle forniture energetiche, in particolare dei flussi di gas naturale verso l’Europa, ha fatto impennare i prezzi dell’energia. Questo picco ha prodotto un aumentodi 2 trilioni di euronella spesa per gas ed energia, un aumento delle bollette energetiche del 200% in tutta Europa. Tale aumento ammonta al 20% del reddito disponibile delle famiglie, e questa terribile tendenza è quasi destinata a peggiorare. Le consegne di gasdotti russi attraverso le tre principali rotte verso l’Europa sono diminuite diquasi il 90% negli ultimi 12 mesi. In un discorso all’inizio di settembre, Putinha avvertitoche le spedizioni di energia e cibo (specialmente grano) verso l’Occidente sono ora in ulteriore pericolo. La sua retorica e le sue azioni sottolineano che Mosca è determinata a giocare duro diplomatico ed economico nei suoi rapporti con l’Occidente ed è perfettamente in grado di farlo.

Il primo ministro ungherese, Viktor Orban, sostiene che l’Unione europea si è “sparata nei polmoni” unendosi alla crociata degli Stati Uniti per costringere la Russia con sanzioni economiche. Se queste misure non vengono annullate presto, sostiene, potrebbero distruggere l’economia europea e causare sofferenze ancora più diffuse. In effetti, molteplici segnali ora indicano un inverno freddo e buio per le popolazioni europee e la discesa dell’UE in una profonda recessione economica.

Seguire ciecamente Washington per quanto riguarda la politica verso la Russia sta costando caro al popolo europeo, e sta già alimentando un’ondata di risentimento contro gli attuali leader politici del continente. Questo episodio sottolinea ancora una volta la necessità per le nazioni dell’UE di sviluppare le proprie politiche di sicurezza invece di fare affidamento sugli Stati Uniti per prendere le decisioni chiave. Gli interessi dell’Europa si sovrappongono a quelli dell’America, ma sono lungi dall’essere congruenti. E’ evidente che l’Europa pagherà un prezzo molto più alto degli Stati Uniti per l’attuale guerra economica contro la Russia. Gli europei devono prendere provvedimenti per garantire che Washington non possa mai più condurli lungo un sentiero di calamità.