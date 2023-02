Il Caucaso meridionale è il crocevia tra l’Asia centrale che di risorse è ricca e l’economia europea che di risorse è affamata. La pace tra Armenia e Azerbaigian alimenterebbe prosperità, non soltanto per armeni e azerbaigiani, ma per l’intera Eurasia. L’eclatante vittoria dell’Azerbaigian nella seconda guerra del Karabakh, del 2020, ha creato un’opportunità storica di voltare pagina, di lasciare le ostilità alle spalle e di normalizzare le relazioni sulla base del diritto internazionale.

Per cogliere quest’opportunità, l’Occidente deve acquisire una migliore consapevolezza dei fatti irrefutabili sui quali si fondano le posizioni azerbaigiane. L’Armenia, la sua diaspora e i suoi sostenitori esterni hanno recentemente lanciato una campagna propagandistica disegnata allo scopo di nascondere questi fatti alla vista. L’obiettivo immediato della campagna è di spingere europei e americani a esercitare pressioni su Baku. L’obiettivo di lungo termine è di affondare il processo di pace iniziato nel novembre 2020, quando l’Armenia riconobbe la sua sconfitta nella guerra.

La campagna disinformativa si focalizza sugli eventi lungo la strada di Lachin, che collega l’Armenia con la regione karabakha dell’Azerbaigian, e porta avanti due affermazioni. La prima è che il “blocco” della strada, iniziato il 12 dicembre da attivisti ambientalisti azerbaigiani, ha creato un disastro umanitario che sta minacciando le vite degli armeni etnici nel Karabakh. La seconda è che è parte di un più ampio sforzo dell’Azerbaigian di privare gli armeni karabakhi di diritti e sicurezza.

Prendiamo queste affermazioni ingannevoli, partendo dalla presunta crisi umanitaria. I carichi umanitari, come medicinali, cibo e altri beni essenziali, si muovono con facilità nel Karabakh. I civili del posto che necessitano di cure urgenti e hanno altri bisogni essenziali possono andare in Armenia e poi tornare, utilizzando la strada di Lachin.

Allo scopo di prevenire una crisi umanitaria, Baku garantisce alla Croce Rossa Internazionale accesso senza impedimenti alla strada. Consente il libero movimento ai peacekeeper russi. I soldati della Russia, la più grande alleata dell’Armenia, possono rassicurare Erevan circa la sicurezza fisica degli armeni karabakhi più di qualunque altro attore internazionale.

E questo ci conduce alla seconda affermazione fraudolenta, e cioè che l’Azerbaigian starebbe negando agli armeni etnici del Karabakh i loro diritti. Capire perché si tratta di una palese falsità richiede una contestualizzazione storica, ed è presto fatto. Durante la prima guerra del Karabakh, terminata nel 1994, le forze armene occuparono e fecero pulizia etnica nel Karabakh, e nei territori azerbaigiani vicini, degli azerbaigiani etnici. Uccisero, violentarono e torturarono molte centinaia di civili innocenti, costringendo più di 800mila persone ad abbandonare le loro dimore, spesso incontrando un inverno mortale. Il massacro di Khojaly rappresentò l’apice di questa barbarie.

Questi crimini, commessi impunemente e che ancora attendono giustizia, furono ben documentati all’epoca. Anche per questo, il diritto internazionale e ogni grande potenza del mondo riconoscono il Karabakh come un territorio sovrano dell’Azerbaigian, mentre il pieno ripristino del controllo effettivo dell’Azerbaigian sul Karabakh è ritenuto la base di una pace giusta e duratura. Per questa ragione, le risoluzioni 822, 853, 874 e 884 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite chiedono il “ritiro completo, immediato e incondizionato” delle forze armene dal territorio dell’Azerbaigian. Ancora oggi, diecimila truppe dell’Armenia restano nel Karabakh – una bomba a tempo che minaccia la pace e la stabilità.

Le Nazioni Unite emanarono questi ordini nel 1993. Per quasi tre decenni, gli azerbaigiani hanno aspettato pazientemente che la comunità internazionale li implementasse. Nel frattempo, l’Armenia ha temporeggiato, proprio come sta facendo adesso: parla di pace, mentre si prepara alla guerra e diffonde disinformazione. Le sue forze hanno saccheggiato le città e i villaggi dell’Azerbaigian, cancellato ogni segno del patrimonio culturale azerbaigiano e depredato risorse naturali.

Nel 2020, infine, la pazienza dell’Azerbaigian si è esaurita. E nella seconda guerra del Karabakh, l’Azerbaigian ha dimostrato la sua risoluta determinazione nel reclamare le terre che gli sono state rubate.

Nella Dichiarazione trilaterale del 10 novembre 2020, l’accordo firmato dai leader di Azerbaigian, Armenia e Russia che ha fatto finire la seconda guerra del Karabakh, l’Armenia dichiarava di accettare la nuova realtà sul campo e di [voler] costruire la pace. Da allora, però, l’Armenia ha utilizzato la strada di Lachin per esportare dal Karabakh all’Armenia risorse minerarie saccheggiate dall’Azerbaigian, consolidare il suo dispositivo militare nel Karabakh, infiltrare individui di paesi terzi per erigere nuove fortificazioni e trafficare mine per continuare a terrorizzare gli azerbaigiani.

Queste non sono azioni di un paese che si sta preparando alla pace – e l’Azerbaigian ha troppa familiarità con queste tattiche. L’Azerbaigian non permetterà all’Armenia, di nuovo, di irretirlo con negoziazioni interminabili mentre si prepara alla guerra. Per quanto riguarda la strada di Lachin, va immediatamente garantita la trasparenza su ogni movimento che vi ha luogo.

Il tempo è essenziale. Una politica sana, fondata sulla realtà dei fatti, può ancora prevenire nuove tragedie. Erevan deve smetterla di agganciarsi a sogni e fantasie e iniziare ad affrontare i fatti concreti. L’Armenia e i suoi alleati devono smetterla di utilizzare gli armeni del Karabakh come pedine in un gioco cinico di politica di potenza. Se i coinvolti nella facilitazione del processo di pace leggeranno le realtà accuratamente, potranno aiutare l’Armenia a non ripetere gli errori del passato e a siglare una pace coraggiosa.