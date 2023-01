Perché la Cina vuole mettere le mani sul prossimo Dalai Lama

Sembrerebbe che la geopolitica e la spiritualità siano molto lontane l’una dall’altra. Soprattutto nel caso del Partito comunista cinese (Pcc), dato quanto duramente il leader supremo Xi Jinping ha lavorato nello Xinjiang per “liberare” la popolazione uigura locale dall’islam. Tuttavia sarebbe molto sorprendente che i recenti scontri tra India e Cina, i Paesi più popolosi del mondo, abbiano molto a che fare con il buddismo, la religione della pace.

Cnn-News18 ha riferito che 300 soldati cinesi sono entrati in territorio indiano alle 3:00 del 9 dicembre. In pochi minuti, 100-150 soldati indiani si sono precipitati e li hanno respinti. Grazie a un patto di non usare armi da fuoco, i combattimenti si sono svolti usando mazze, bastoni e machete. Sei indiani sono rimasti gravemente feriti. I numeri sono molto più alti per i cinesi. A differenza dello scontro del giugno 2020, non è morto nessuno. Come lo scontro del 2020, le truppe indiane hanno picchiato i soldati cinesi. Gli analisti hanno sostenuto che la tensione tra i due vicini che condividono un confine terrestre di 3400 km si è trasformata in un conflitto al confine. Una teoria è che l’attacco avesse lo scopo di distrarre l’India mentre guadagnava potere nei negoziati. I media cinesi hanno indicato che il dispiacere della Cina per le esercitazioni militari congiunte Usa-India nel vicino Uttarakhand è stato il motivo dell’attacco.

Tuttavia Tawang, nello stato di confine indiano dell’Arunachal Pradesh, ospita il più antico e il secondo più grande monastero del buddismo tibetano in Asia al di fuori del controllo della Cina. Il monastero di Tawang Galdan Namgye Lhatse, si trova all’altezza di 3000 mt con una vista imponente della valle di Tawang Chu vicino ai confini indiani del Tibet occupato dai cinesi (CoT) e del Bhutan. Fu fondata nel 1681 su istruzione del 5° Dalai Lama, Tawang è una delle pochissime aree in cui ci sono migliaia di famiglie tibetane nella loro patria tradizionale al di fuori della Cina. Il sesto Dalai Lama, Tsangyang Gyatso, nacque in questa zona nel marzo 1683.

La Cina rivendica Tawang come parte del Tibet meridionale, che rivendica gran parte dello stato indiano dell’Arunachal Pradesh. Tuttavia l’Arunachal Pradesh è una democrazia multipartitica, come tutti gli stati indiani, un modello per il Tibet occupato dalla Cina, il che innervosisce il PCC. L’attuale Dalai Lama che ha 87 anni e, secondo quanto riferito, non è in ottima salute. Dopo la sua morte, la successione sarà una questione importante. La Cina proverà a nominare un nuovo Dalai Lama, per controllare il buddismo tibetano e il tibet, tuttavia il Dalai Lama potrebbe anche reincarnarsi a Tawang, sede di diverse migliaia di famiglie di etnia tibetana che vivono intorno al monastero da generazioni. Avere il controllo delle montagne intorno a Tawang avrebbe aiutato l’esercito cinese a fare un’ulteriore spinta per catturare alla fine il monastero, che in epoca e stato sotto controllo cinese diverse volte.

Il monastero di Tawang potrebbe essere una parte del misterioso puzzle per il futuro del Tibet, la sua spiritualità e la sua politica, tutte incarnate attualmente dal 14° Dalai Lama. Dopo la sua scomparsa, il modo in cui la popolazione tibetana condurrà la ricerca e la nomina del prossimo Dalai Lama determinerà in gran parte la quantità di forza che la Cina deve impiegare per mantenere il controllo assoluto del Tibet. Con il malcontento inaspettatamente crescente in Cina, Tibet e Xinjiang nei confronti del leader supremo Xi Jinping che il PCC ha rieletto per un terzo mandato senza precedenti, il PCC è nervoso per le visite dell’attuale Dalai Lama in un’area contesa del Ladakh con l’elicottero militare indiano.

Per l’India, il Tibet è sacro come la casa di Kailash e Manasarovar, la dimora di Shiva. Per i tibetani l’India è la terra del Buddha e la patria del Dalai Lama. Entrambi preferiscono la democrazia alle autocrazie. Finché vivrà l’attuale Dalai Lama, lo status quo in Tibet rimarrà, un giovane dinamico Dalai Lama di Tawang potrebbe turbare l’equilibrio che Xi Jinping ha cercato di mantenere in Tibet, portando con sé altre province come Xinjiang e rafforzando la rivolta in Tibet, Hong Kong e l’indipendenza di Taiwan.

Questo attacco a Tawang riguardava più il buddismo tibetano e la spiritualità che la geopolitica di Xi. La preghiera ha saputo abbattere gli imperi, la domanda è che se la Cina ha ragione ad essere nervosa?