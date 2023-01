Trump contro DeSantis, si infiamma la sfida

Donald Trump contro Ron DeSantis, si accende la sfida per la leadership repubblicana in vista delle elezioni presidenziali del 2024. In svantaggio nei sondaggi tra gli elettori del partito, l’ex presidente non ha usato parole tenere nei confronti del governatore della Florida. Durante l’incontro annuale del Comitato statale repubblicano del New Hampshire, riferisce Politico, svoltosi sabato 28 gennaio, Trump ha accusato il governatore di “cercare di riscrivere la storia” circa la sua politica durante l’emergenza pandemica.

Il tycoon ha anche affermato che DeSantis, che è stato uno dei primi governatori a criticare i lockdown e l’imposizione delle restrizioni anti-Covid – su tutte, l’obbligo di indossare la mascherina e di vaccinazione – “ha promosso il vaccino tanto quanto chiunque altro”. L’ex presidente ha infine elogiato i governatori che non hanno chiuso i loro Stati, osservando che DeSantis ha invece ordinato la chiusura delle spiagge e di altri comparti del Sunshine State.

L’ex presidente contro l’ex pupillo

“Quando sento che potrebbe correre penso che sia molto sleale”, ha aggiunto Trump. Sprezzante, il commento di The Donald quando i cronisti gli chiedono dei sondaggi che lo vedono perdente contro il governatore della Flordia. “Non sarà alla guida, l’ho fatto eleggere”, ha detto. “Sono io che l’ho scelto”. Dopo mesi di riflessioni, l’ex presidente è tornato sabato in New Hampshire determinato a mostrarsi come un candidato che ha ancora quel carisma che lo ha catapultato alla Casa Bianca nel 2016 e che ora può essere la persona giusta per riportare il Gop alla Casa Bianca. Certo è che le deludenti elezioni di midterm, che lo hanno visto uscire come principale sconfitto, pesano ancora molto sulla sua candidatura. Mentre, viceversa, la straripante vittoria di DeSantis in Florida indica che molti repubblicani potrebbero seguire il governatore e abbandonare l’ex presidente nella corsa alle presidenziali del 2024.

Nikki Haley strizza l’occhio a Trump

Per Donald Trump, tuttavia, qualche buona notizia c’è. Nikki Haley, ex governatore della Carolina del Sud ed ex ambasciatrice degli Stati Uniti all’Onu, ha chiamato Trump nei giorni scorsi preannunciandogli che presto potrebbe uffizializzare la sua decisione di candidarsi alle prossime elezioni. Secondo Politico, quella fra Haley e Trump è stata “una conversazione molto cordiale”. Le dichiarazioni del tycoon confermano l’ottimo rapporto tra i due. “Mi ha chiamato e mi ha detto che le sarebbe piaciuto prendere in considerazione la cosa. E io le ho detto dovrebbe farlo”, ha detto Trump ai giornalisti.

Per l’ex presidente, infatti, Haley non rappresenterebbe un grande pericolo. Anzi. In futuro, potrebbe proporre proprio l’ex governatrice della Carolina del Sud in un ticket come candidata vicepresidente. Non è l’unica buona notizia per Trump. Alla riunione del Gop del New Hampshire, il magnate ha annunciato che il presidente uscente del Gop del New Hampshire, Stephen Stepanek, lo aiuterà a supervisionare la sua campagna nello Stato, benché gli attivisti siano nettamente divisi. Nella stessa giornata il tycoon ha inoltre incassato il sostegno dell’influente senatore Lindsey Graham e del governatore repubblicano della Carolina del Sud, Henry McMaster.

“La buona notizia per il Partito Repubblicano è che ci sono molte, molte persone di talento per gli anni a venire, ma c’è solo un Donald Trump”, ha detto Graham. “Quante volte hai sentito che ci piacciono le politiche di Trump ma vogliamo qualcuno di nuovo. Non ci sono politiche Trump senza Donald Trump”. I sondaggi, tuttavia, premiano la novità rappresentata dal governatore repubblicano DeSantis. In un ipotetico scontro presidenziale, il governatore della Florida otterrebbe più sostegno contro il presidente Joe Biden rispetto a quanto non raccoglierebbe Trump. Nel già citato New Hampshire, tra gli elettori repubblicani Ron DeSantis è avanti di 12 punti percentuali rispetto all’ex presidente. (42% contro il 30%). Se The Donald vuole recuperare, deve risalire i sondaggi al più presto. Ce la farà? Difficile, ma dai dare per morto (politicamente parlando) uno come Donald Trump.