Contro il futuro

Le martellanti proteste di piazza nella capitale Belgrado e le continue manifestazioni di dissenso locale, hanno sortito i primi effetti all’inizio del 2022, costringendo il Governo ad escludere Rio Tinto dal piano territoriale nazionale e a sospendere temporaneamente le licenze di esplorazione. Un dietrofront per certi versi imbarazzante, specie se si guarda alle interviste del Premier del 2021, in cui definiva in salsa patriottica i futuri scavi come «una grande opportunità per il Paese» accusando ad un tempo i dissidenti di politicizzare l’ecologia per rovesciare il potere.