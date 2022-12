Mitumba, il mercato dei vestiti usati dall’Occidente

L’industria del “mitumba”, una miscela di manodopera qualificata e non, arriva a impiegare circa il 10% della forza lavoro totale diventando così un settore cruciale per l’economia keniota.

Centro nevralgico è la capitale del Paese, Nairobi, e in particolare il mercato di Gikomba, sede di più di 150 grossisti e meta di acquirenti e rivenditori da ogni parte del Paese e non solo.

I grossisti, sia all’interno sia all’esterno del mercato di Gikomba, trattano direttamente con broker per acquistare le loro balle. Il prezzo varia in base al tipo di vestiti e alla loro condizione. Le balle si differenziano in due principali tipologie, le prime contenenti una specifica tipologia di indumenti, mentre le seconde, cosiddette “tropical mix”, composte da un misto di indumenti per uomo, donna e bambini. Entrambe vengono poi classificate in base al pregio degli indumenti al loro interno.