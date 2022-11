Quanto l’Italia sia importante per Pristina lo si comprende non solo in una nomina così importante, ma anche girando per le strade della parte occidentale del Kosovo, quella del Regional Command-West guidato dal colonnello dell’Esercito Ivano Marotta. Vedere i bambini di una scuola “assediare” i carabinieri alla ricerca di una “selfie”, ascoltare le parole di apprezzamento delle autorità locali per il lavoro delle forze armate e per l’impegno anche dal punto di vista civile – come confermato dalle attività “Cimic“, Cooperazione Civile Militare, per sostenere i loro bisogni essenziali – sono fotografie utili a comprendere quanto il lavoro degli italiani sia radicato nel Kosovo. Lo spiega lo stesso Marotta durante una cerimonia a Klina. “Gli investimenti vengono fatti costantemente a supporto di tutti gli ambiti sociali” spiega il comandante, che segnala come tutto sia fatto insieme alle istituzioni e alle varie organizzazioni che chiedono aiuto per opere di pubblica utilità nei vari municipi che compongono la regione occidentale a guida italiana.