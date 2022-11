I ricordi sono simili a quelli di un altro veterano del Kosovo, Adriano Prestigiacomo, sergente maggiore aiutante dell’Esercito Italiano, in patria al 28esimo reggimento Pavia e comandante di squadra dello Lmt in Kosovo. Ventitré anni fa arrivò per la prima volta in Kosovo, e ora è di nuovo nel Paese balcanico per una missione che è cambiata radicalmente nel corso degli anni. “Noi eravamo in addestramento a Teulada. Mentre eravamo lì, arrivò l’ordine di tornare in caserma, allora ero a Persano, e di preparare i carri – perché a quel tempo ero carrista – perché sarebbero stati inviati in Kosovo” spiega. “Avevo appena 20 anni, era la mia prima missione, ma ero preparato per quello che dovevo fare” racconta Adriano, “anche noi siamo passati con una colonna carri da Albania e Macedonia e siamo entrati in Kosovo”.