Pronti in caso di assalto. L’esercitazione antisommossa in Kosovo

Esercitarsi per qualsiasi evenienza. Il lavoro dei militari italiani impegnati in Kosovo prevede un costante addestramento per farsi trovare pronti di fronte a ogni tipo di operazione in cui potrebbero essere impegnati nel teatro operativo. Una necessità che si somma a quella altrettanto importante di lavorare in sinergia con i contingenti delle varie nazioni schierate nel Paese balcanico. Superare l’eterogeneità dei contingenti e anche amalgamare le rispettive competenze e specificità è un compito che appare semplice. Ma quando ci si trova a dover confrontarsi con una realtà complessa come quella di una missione all’estero, tutto deve essere predisposto affinché non sembri di lavorare come tante forze armate di diversi Paesi, ma come un blocco unico impiegato per un unica missione.