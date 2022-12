Olive amare: la guerra degli uliveti tra Israele e Palestina

Per i 2.500 abitanti del villaggio a sud-ovest di Nablus, nel nord della Cisgiordania, i proventi derivanti dalla raccolta delle olive costituiscono la principale fonte di reddito, come lo sono per almeno 100mila famiglie palestinesi, secondo l’Onu. Ma in questo villaggio, svolgere le attività agricole quotidiane rappresenta un rischio. Nei terreni arabili situati in zona C, è vietato svolgere attività agricole senza l’ottenimento di uno speciale permesso rilasciato dall’Amministrazione civile israeliana, ente del governo israeliano in Cisgiordania. Ed anche quando i contadini riescono ad ottenerlo ed a recarsi nei campi, hanno soltanto pochi giorni per terminare la raccolta.