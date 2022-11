Ceuta è un osservatorio privilegiato sotto vari punti di vista. Anzitutto per il tema dell'immigrazione poiché permette di vedere in prima linea ciò che avviene in un territorio di frontiera e in particolare l'utilizzo di barriere fisiche per contenere l'immigrazione irregolare. Il dibattito sui muri, ormai sempre più diffusi in Europa, trova a Ceuta un esempio della necessità in determinate aree di barriere fisiche per proteggere i confini. Non si tratta di muri contro qualcuno bensì di uno strumento per evitare che l'immigrazione irregolare diventi un fenomeno incontrollato.