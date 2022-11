Divisioni e ferite: la fragilità profonda del Kosovo

I muri sono coperti da manifesti che ricordano il problema – molto sentito per la comunità serba – delle targhe automobilistiche kosovare. Una questione che è tornata in auge proprio in questi giorni, con la popolazione della parte settentrionale della città che è tornata in piazza per manifestare contro le scelte di Pristina di imporre una nuova immatricolazione. Una scelta che i serbi vivono come un attacco alla propria identità. E girando per alcune vie, particolarmente vicine al corso dell’Ibar, l’occhio non può che cadere su alcuni muri segnati dalla ormai nota “Z”, simbolo dell’invasione russa in Ucraina, o sul murale che inneggia a “Kosovo serbo e Crimea russa”. Immagini simboliche, anche se non per forza frutto del sentimento di un’intera comunità, ma che fanno capire come qui ancora vi sia un tema legato al recente passato.