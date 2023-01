Karabakh, il nuovo fronte che preoccupa lo Zar

Sullo sfondo delle manifestazioni, sono presenti blindati e soldati russi che – come è ormai divenuta usanza dopo l’inizio della guerra con l’Ucraina il 24 febbraio del 2021 – si riconoscono, oltre che dalla bandiera, anche dalla vistosa “Z” bianca su sfondo nero sul braccio. I giornalisti non li possono raggiungere. Non sembrano essere molto interessati a ciò che accade attorno a loro: c’è chi chiacchiera, chi legge un libro e infine chi è immerso totalmente nel telefonino, probabilmente su qualche social network. I soldati di Mosca “circondano” i manifestanti di Lachin e garantiscono, almeno sulla carta, la sicurezza dell’area. Ogni quaranta minuti circa si vedono i mezzi russi attraversare la strada e i ragazzi (ma tra di loro c’è pure qualche babushka) che compongono la manifestazione ecologista si spostano, lasciandoli passare. Non si parla dunque di un blocco, ne’ di catastrofe umanitaria, i mezzi russi passano, così come ambulanze, aiuti umanitari e mezzi della Croce rossa internazionale.