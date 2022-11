Midterm e voci da New York: “Molti si accorgono del disastro dei dem”

Fondato nel 1902 da sostenitori di Theodore Roosvelt per promuovere gli ideali del conservatorismo, il Club di Manhattan è considerato alla stregua di un vero e proprio tempio della destra americana: basta varcarne la soglia d’ingresso, ascoltare il caldo scricchiolio del parquet e guadarsi intorno per sentirsi catapultati in una dimensione in cui la politica non si riduce ai 240 caratteri di un tweet, ma è riflessione, passione, visione e anche tradizione.