Sri Lanka, tra crisi e speranza

Dal 9 maggio è però anche iniziata una forte repressione delle proteste da parte dello Stato. Nel corso dei mesi in diverse centinaia tra attivisti e manifestanti sono stati incarcerati, molti di loro sotto il cosiddetto Prevention of Terrorism Act, meglio conosciuto come PTA, la legge sulla prevenzione del terrorismo. Inizialmente approvata nel 1979 come misura temporanea per contrastare individui o gruppi di persone che cercavano di provocare un cambio di governo, è divenuta permanente nel 1982. Questa legge, oltre a consentire al governo di emettere ordini arbitrari che limitano la libertà di espressione e di associazione senza diritto di appello in tribunale, permette una detenzione arbitraria fino a 18 mesi, senza necessità di accuse formali e spesso in violazione del diritto al giusto processo. A distanza di quarantatré anni dalla sua approvazione come legge temporanea, il PTA è usato tutt’oggi dal governo dello Sri Lanka come minaccia e strumento per colpire e limitare le libertà di minoranze, attivisti, giornalisti e voci critiche, in piena violazione delle leggi internazionali sui diritti umani e della stessa Costituzione dello Sri Lanka.