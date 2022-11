Padre Sava e i suoi monaci: l’ultimo baluardo ortodosso in Kosovo

Quello di padre Sava è un punto di vista personale, e come tale da ritenersi necessariamente non imparziale. Ma quanto affermato dal rappresentante ortodosso racconta un’altra parte del Kosovo: una voce diversa rispetto a quella della maggioranza, ma non meno importante per comprendere i mille rivoli in cui si distribuisce la verità di questo territorio così complesso e con un peso specifico così rilevante per la stabilità dell’intera regione balcanica. Le sue parole si uniscono ad altre immagini che aiutano a interpretare meglio le sensazioni di monaci che rappresentano oggi una minoranza non solo religiosa, ma anche politica. A poche centinaia di metri dalle mura di Decani, il cimitero serbo-ortodosso è completamente abbandonato, con le lapidi distrutte o quasi, in cui si riescono soltanto a percepire le scritte incise in cirillico. E mentre un monaco cammina tra le foglie passando la mano sulle lapidi per ripulirle, il canto di un muezzin che invita i musulmani alla preghiera infrange il silenzio di Visoki Decani quasi a ribadire il caleidoscopio culturale che caratterizza il Kosovo: lì dove un tempo i sovrani serbi fondavano monasteri, oggi c’è una realtà diversa che sente il peso di una guerra troppo vicina nel tempo per essere metabolizzata.