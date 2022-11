La propaganda bellica del Cremlino ha più volte sottolineato come in Ucraina sia in atto una guerra santa, con le forze del Bene rappresentate da Mosca e con le forze del Male costituite da Kiev e dai suoi alleati occidentali. Propaganda utile ad investire di legittimità un conflitto fratricida agli occhi della comunità cristiana e dei panslavisti, che il Patriarcato di Mosca ha rilanciato – benedicendo la formazione di battaglioni panortodossi – e che ha avuto come esito la popolarizzazione di un termine: desatanizzazione. La Russia avrebbe invaso l’Ucraina, oltre che per denazificarla, per estirpare il culto di Satana dal suo ventre.

Se l’accusa dell’Ucraina quale nazione catturata da forze demoniache è chiaramente gonfiata per ragioni propagandistiche, infondata non è la presenza di combattenti di ideologia satanista nelle milizie irregolari che combattono a fianco delle forze armate. Non è dato sapere quanti volontari satanisti siano presenti nelle trincee ucraine, né se e quanto ci sia del vero dietro le presunte prove raccolte da RIA Novosti e Komsomolskaya Pravda sul ritrovamento di templi neri fai-da-te e oggettistica satanica nelle postazioni paramilitari ucraine del Donbas, mentre assodati e di dominio pubblico sono i trascorsi tra l’ora defunto Battaglione Azov e il duo Atomwaffen-O9A.

Combattenti provenienti dai nexion finnici sono stati segnalati sul campo di battaglia, alcuni elementi dei nexion statunitensi sono stati intercettati prima che partissero al fronte – ed è legittimo chiedersi se qualcuno sia riuscito riuscito nell’impresa – ed altri, invece, sono stati ospiti agli eventi del Battaglione Azov sin dal dopo-2014 – lo stand del duo Atomwaffen-O9A è stato una presenza fissa al controverso Asgardsrei dell’estrema destra ucraina.

L’Ucraina non è certamente una nazione corrotta dal Demonio, né è il teatro di un’escatologica guerra tra il Bene e il Male. Ma è un luogo da monitorare, giacché qui è dove la luce è stata oscurata dall’arrivo dell’Ordine dei Nove Angoli.