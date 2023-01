Il carro armato britannico Challenger 2

Il Challenger 2 FV4034 è stato sviluppato da iniziativa privata dell’allora Vickers Defence System per sostituire il Chieftain in servizio con l’esercito britannico. È un ulteriore sviluppo dell’Mbt Challenger, ma i due carri armati sono profondamente diversi, avendo in comune solo il 3% degli elementi: esso infatti utilizza solo lo scafo di base e le parti automobilistiche del suo predecessore.

Vickers Defense Systems (in seguito Alvis Vickers, ora BAE Systems Land Systems) ha iniziato a sviluppare un successore del Challenger 1 nel 1986. In seguito all’emissione di una specifica per un carro armato di nuova generazione, Vickers ha presentato formalmente i suoi piani per il Challenger 2 al ministero della Difesa britannico e nel gennaio 1989 la società si è assicurata un contratto da 90 milioni di sterline per lo sviluppo di un dimostratore. Il programma dei test è stato condotto dal 1989 al 1990, e nel giugno 1991, infine, si è svolto un test comparativo con il Leopard 2A5 e l’Abrams M1A2. Successivamente, il ministero della Difesa ha emesso un ordine del valore di 520 milioni di sterline per 127 Mbt e 13 veicoli per l’addestramento dei conducenti, seguito da un altro ordine del valore di 800 milioni di sterline per altri 259 più 9 addestratori.

Il Challenger 2 è entrato in servizio con l’esercito britannico nel giugno 1998: il primo reparto a dotarsene è stato il Second Royal Tank Regiment in Germania. L’l’ultimo dei 386 carri armati è stato consegnato nell’aprile 2002 e si ritiene che possa restare in servizio nell’esercito britannico anche oltre il 2035. Il Challenger 2 è in servizio con i Queen’s Royal Hussars, i King’s Royal Hussars e il Second Royal Tank Regiment. Secondo la revisione del servizio “Army 2020”, oltre a questi tre reggimenti è stato creato un quarto di riserva: il Royal Wessex Yeomanry. I Challenger non utilizzati sono tenuti in deposito. Questa misura era volta ad abbassare il costo operativo a favore di veicoli più adatti a rispondere alla guerra asimmetrica e al terrorismo.