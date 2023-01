Che cos’è il Samp-T, lo scudo antimissile che l’Italia vuole dare all’Ucraina

La Francia e l’Italia hanno avviato congiuntamente lo sviluppo della famiglia di missili Samp-T e Aster nel 1988 nell’ambito del programma Fsaf (Famiglia di Sistemi Superficie Aria). Il Samp-T è stato progettato per sostituire i vecchi sistemi Hawk e Crotale e soddisfare le moderne esigenze della difesa d’area terrestre per un sistema a media portata in grado di operare in nuovi scenari operativi, caratterizzati da fattori come ridotti tempi di reazione per rispondere alla minaccia aerea, elevata mobilità e possibilità di adeguare il dispositivo alla dinamicità del campo di battaglia moderno.

Eurosam ha avviato lo sviluppo su vasta scala nel 1990, mentre la produzione è cominciata nel 1997 e i test nel 1999. La prima prova dell’intero sistema ha avuto luogo nel luglio 2005, durante il quale il Samp-T ha acquisito, tracciato e intercettato con successo il suo bersaglio. A maggio del 2008 il sistema ha cominciato la valutazione operativa negli eserciti di Italia e Francia con due lanci di prova coronati da successo. Il Samp-T è entrato in servizio in Francia nel 2010 mentre in Italia nel 2013. Nell’ottobre 2010, il sistema ha intercettato per la prima volta un missile balistico a corto raggio, successivamente l’aeronautica militare francese ha condotto un secondo test di intercettazione nel novembre 2011, anch’esso dall’esito positivo.

Il suo primo dispiegamento operativo è avvenuto a febbraio del 2011 in occasione del G8 di Deauville, Francia, mentre a marzo 2013 l’Esercito Italiano e l’Aeronautica Militare Francese hanno schierato per la prima volta il sistema all’interno dell’architettura da difesa antimissile della Nato (Active Layered Theatre Ballistic Missile Defence – Altbmd), intercettando ancora una volta un missile balistico a corto raggio durante un test.