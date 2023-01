Che cos’è e come funziona l’intelligence del Marocco

La Direzione Generale per gli Studi e la Documentazione, in francese Direction Générale des Études et de la Documentation, abbreviata in DGED, è l’agenzia di intelligence straniera del Marocco. Si occupa di mantenere la sicurezza nazionale e le istituzioni del Paese, e opera sotto l’autorità dell’Amministrazione per la Difesa Nazionale. A capo della DGED, che collabora con i servizi esteri negli affari legati alla sicurezza e al terrorismo, troviamo Mohammed Yassine Mansouri, nominato direttamente dal re del Marocco Mohammed VI il 14 febbraio 2005.

La DGED è stata creata il 12 gennaio 1973, all’indomani dei due falliti colpi di Stato contro l’allora re marocchino Hassan II, modellata sull’ormai defunto Service de Documentation Extérieure et de Contre-Espionnage francese. Stando a un report del 2003, l’agenzia conterebbe su circa 4 mila dipendenti e circa 300 agenti al di fuori del Marocco, numeri probabilmente cresciuto con il passare degli anni.

L’agenzia ha più volte generato polemiche. Vale la pena menzionare due episodi: nel 2003, dopo gli attentati a Casablanca, la DGED ha fornito un decisivo contributo nell’arresto e condanna di sei politici d’alto rango, accusati di complicità e attivi tra le fila del Partito per la giustizia e lo sviluppo. Nel 2017 la polizia francese ha arrestato un ufficiale della polizia di frontiera francese, accusandolo di aver contrassegnato con 200 fiche S (l’indicatore francese per le persone ritenute una minaccia alla sicurezza nazionale) altrettante persone in transito dall’aeroporto parigino di Orly e dirette verso il Marocco. Il tutto su pagamento di un membro della DGED. Nel 2021, l’inspection générale de la Police nationale (IGPN) francese ha fatto presente che membri della DGED si erano infiltrati nel Consiglio francese della fede musulmana.