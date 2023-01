Il carro armato statunitense M1A1 Abrams

Di seguito le caratteristiche tecniche dell’M1A1 Abrams in quanto rappresenta la versione maggiormente diffusa.

Lo scafo del carro è diviso in tre sezioni: l’equipaggio, composto da quattro persone (pilota, capocarro, artigliere e servente) trova posto nelle due frontali, con capocarro, artigliere e servente posizionati nella torretta, situata immediatamente dietro il vano di pilotaggio, dove il pilota si trova in posizione centrale. Alle loro spalle è posizionato il vano motore. La postazione del comandante è dotata di sei iposcopi, che forniscono una visuale a 360°. Il visore termico indipendente del comandante è della Raytheon e fornisce una visione diurna e notturna stabilizzata a 360°, scansione automatica del settore, rilevamento automatico del bersaglio e controllo del fuoco di riserva.

Il sistema di imaging termico (Tis) ha un ingrandimento di 10x e l’immagine termica viene visualizzata nell’oculare del mirino dell’artigliere insieme alla misurazione della distanza fornita da un telemetro laser che è prodotto dalla Northrop Grumman Laser Systems, avente una precisione di portata entro 10 metri e una discriminazione del bersaglio di 20. L’artigliere ha anche un mirino ausiliario Kollmorgen modello 939 con ingrandimento 8x e campo visivo di 8°.

Il computer digitale per il controllo del fuoco è fornito dalla General Dynamics Canada e calcola automaticamente la soluzione di fuoco in base alla misurazione dell’angolo di anticipo, alla misurazione della velocità tramite un sensore anemometrico sul tetto della torretta e ai dati di un sensore di sopraelevazione statica situato a al centro del tetto della torretta. I dati sul tipo di munizioni, temperatura e pressione atmosferica vengono inseriti manualmente dall’operatore. Il pilota ha tre iposcopi di osservazione oppure due iposcopi su entrambi i lati e uno centrale che intensifica l’immagine per la visione notturna. Gli iposcopi forniscono un campo visivo di 120°. L’intensificatore di immagine del conducente è della DRS Technologies del tipo AN/VSS-5, e si basa su un array di rivelatori a infrarossi non raffreddati di 328 × 245 elementi, operante nella banda di frequenza da 7,5 a 13 micron.

L’armamento principale è costituito da un cannone M256 ad anima liscia da 120 millimetri che può sparare proiettili Apfsds (Armour-Piercing Fin-Stabilized Discarding Sabot) M829A2, sviluppati per combattere i T-55 e i T-54 sovietici, che possono penetrare 670 millimetri d’acciaio equivalente inclinato di 60° a 2000 metri, e i proiettili M830 a carica cava oppure del tipo Heat (High Explosive Anti Tank). Di recente è stato sviluppato anche il proiettile M1028 antiuomo, che una volta sparato rilascia le sue 1.098 sfere d’acciaio con un raggio letale di 600 metri. È stato introdotto uno speciale proiettile perforante denominato M829A2 per contrastare la minaccia data dagli ultimi Mbt sovietici / russi come il T-80U e il T-90, dotati di corazzatura reattiva Kontakt-5.

Il carico di munizioni è di 40 colpi di cui 34 sono immagazzinati in un vano corazzato della torretta, mentre altri 6 colpi si trovano nel compartimento di combattimento, in contenitori protettivi. L’M1A1 Abrams ha un raggio di fuoco effettivo superiore a 4 mila metri. L’interno è rivestito in Kevlar per la protezione contro le schegge. Alcuni carri armati, in particolare quelli dei Marines degli Stati Uniti, sono dotati di un dispositivo di contromisura per missili anticarro AN/VLQ-6 che può rilevarne e bloccarne i sistemi di puntamento e guida laser.

L’Abrams è dotato di tre mitragliatrici: una Browning M2 .50 sulla postazione del comandante. Una M240 da 7,62 millimetri sulla postazione del servente al pezzo infine una seconda M240 coassiale che è manovrata con lo stesso sistema di controllo fuoco usato per il cannone. La torretta è anche equipaggiata con due coppie di lanciagranate fumogene, che sono in grado di creare una cortina impenetrabile sia alle ottiche convenzionali sia a quelle termiche. Un altro generatore di fumo è montato vicino al motore e può essere azionato dal pilota.

L’M1A1 (e le altre varianti) è propulso dal motore a turbina Avco Lycoming (ora Honeywell) Agt1500, che sviluppa 1.500 cavalli. Essenzialmente si tratta di un motore per elicotteri modificato, adattato per l’uso sui carri armati. È un motore multicarburante, che può funzionare con qualsiasi tipo di benzina, diesel, carburante per aviazione o cherosene. Questo motore ha prestazioni impressionanti ed è compatto per la sua potenza. Quindi, anche se il carro armato Abrams è pesante e ingombrante, è agile e risulta essere più veloce di molti altri carri armati.

Il motore a turbina ha intervalli di manutenzione significativamente più lunghi di quelli dei motori diesel, tuttavia è problematico per quanto riguarda la manutenzione e ha un consumo di carburante molto elevato: l’Abrams percorre 1 chilometro con circa 4,5 litri di carburante, quindi 450 litri per 100 chilometri mentre in media gli altri carri consumano 200-300 litri per 100 chilometri. Durante la Guerra del Golfo ci sono stati casi in cui i carri hanno dovuto essere riforniti dopo soli 90 chilometri percorsi. La trasmissione Allison X-1100-3B offre quattro marce avanti e due retromarce. L’Abrams ha una velocità massima su strada di 67 Km/h e di 48 in fuoristrada.

L’M1A1 ha una corazzatura migliorata rispetto al suo predecessore. La torretta, la parte frontale dello scafo e altre parti vitali sono infatti dotate di un’armatura composita avanzata rinforzata con anima di uranio impoverito tipo Chobham. Il peso complessivo del carro si aggira intorno alle 63 tonnellate, la sua lunghezza totale è di 9,83 metri, la larghezza di 3,66, la lunghezza dello scafo è di 7,92 metri mentre l’altezza di 2,44. Il carro può attraversare guadi profondi 1,2 metri in condizioni normali, mentre di 2 con preparazione.