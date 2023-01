Il carro armato tedesco Leopard 2

A1: versione risalente al 1982 che vede la presenza di una camera termica, un vano munizioni modificato (identico a quello dell’M1 Abrams) e miglioramento del sistema di rifornimento di carburante.

A2: tra il 1984 e il 1987, tutti i carri della prima serie furono aggiornati allo standard della terza serie. Questi sono stati chiamati Leopard 2A2 con la sostituzione del visore termico e l’aggiornamento del sistema di rifornimento. Quindi nessuna nuova costruzione ha avuto luogo.

A3: il quarto lotto di carri fabbricati (300) venne inviato tra la fine del 1984 e la fine del 1985 in fabbrica per sostituire l’impianto radio e migliorare il freno di parcheggio.

A4: si tratta senza dubbio della variante con i cambiamenti più rilevanti e la più diffusa, infatti ne sono stati costruiti più di 1.800 esemplari in 8 distinti lotti tra il 1985 e il 1992. Il Leopard 2A4 è dotato di nuovo sistema di controllo del fuoco digitale e torretta migliorata. Tutti i modelli precedenti sono stati aggiornati a questo standard. Questa versione, in forza all’esercito turco, ha partecipato a combattimenti in Siria nel 2016 riportando diverse perdite imputabili a una tattica di combattimento erronea.

A5: versione introdotta a partire dal 1995, è quella più esteticamente diversa dalle precedenti per via della presenza di piastre cuneiformi che coprono la torretta e la parte frontale del carro. Il nuovo design permette una maggiore protezione e anche la stessa composizione della corazzatura è stata totalmente modificata. Sul Leopard A5 è stato montato il nuovo cannone L/55 da 120 millimetri ad anima liscia. Nel 1998 un totale di 225 Leopard 2 dell’esercito tedesco sono stati aggiornati a questo standard e a quel tempo questa versione dell’Mbt era considerata come il miglior carro armato al mondo.

A6: si tratta di una versione simile alla precedente ma con un cannone L55 più lungo e presenta una migliore protezione contro le mine e una elettro-ottica migliorata (giorno/notte) per la ricognizione su grandi distanze e un sistema di visione notturna combinata del conducente (termocamera/amplificatore di luce per scarsa illuminazione) per vista anteriore e/o posteriore (opzionale). Il primo esemplare di 225 prodotti è uscito dalle linee a marzo 2001.

A7 e A7+: queste versioni del Leopard 2 sono molto simili e si distinguono solo perché l’A7+ è un pacchetto di aggiornamento esclusivamente ad opera dell’industria tedesca. Il Leopard 2A7+ è stato mostrato per la prima volta al pubblico all’Eurosatory 2010 ed è stato sviluppato per le nuove missioni dell’esercito tedesco. Il nuovo carro si concentra in particolare sulla protezione dell’equipaggio ed è adatto per conflitti ad alta e bassa intensità. Alcune caratteristiche importanti di questo carro sono: protezione passiva a 360 gradi per l’equipaggio contro minacce come esplosivi improvvisati (Ied), mine o Rpg; interfaccia frontale per applicare dispositivi come aratri e rulli antimina o una lama apripista; un sistema di condizionamento ad alte prestazioni e un’Apu (unità di potenza ausiliaria) per sostenere una battaglia di 24 ore; un sistema combinato di apparecchiature per la visione notturna di imaging termico/amplificatore di luce per la vista anteriore e posteriore come per la versione A6; sistemi elettro-ottici migliorati; possibilità di sparare nuove munizioni ad alto esplosivo (He) da 120 millimetri che consentono di attaccare obiettivi che si trovano all’interno di edifici o che sono coperti; una stazione d’arma telecomandata (Flw 200) infine una maggiore mobilità grazie a una trasmissione di nuova concezione, nuovi cingoli, barre di torsione e un sistema di frenata migliorati.