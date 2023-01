La dottrina nucleare della Corea del Nord, spiegata

Tutto questo lascia intendere che Pyongyang includa adesso il concetto di “attacco imminente” come condizione base per l’uso di armi nucleari, rompendo significativamente la precedente legge del 2013 (che elencava invece solo situazioni di secondo attacco, e non attacchi preventivi).

La nuova legge ha anche chiarito, nell’articolo 3, che il sistema di “comando e controllo” che sostiene che l’arsenale nucleare è completamente sotto la guida di Kim Jong-un. Proprio come affermava la legge del 2013, con la differenza che adesso i funzionari militari possono utilizzare un “metodo operativo” predeterminato per condurre un attacco nucleare “immediatamente” e “automaticamente” in caso di emergenza in cui la leadership del comando centrale sia in pericolo.