La guerra dei chip, spiegata

Dalle semplici e-mail ai missili guidati, dai computer agli smartphone, passando per televisori, strumenti medici e frigoriferi. Il futuro del pianeta ruoterà sempre di più attorno a chip e semiconduttori, due concetti spesso considerati sinonimi ma, in realtà, tra loro ben diversi.

In termini tecnici, i semiconduttori sono i materiali impiegati per realizzare le componenti di base dei chip, tra cui i transistor e i resistori. Il chip, per essere più precisi, è invece una piccolissima piastrina di silicio sulla quale vengono costruiti gli elementi di un circuito integrato che, solo o in collegamento con altri circuiti, è in grado di svolgere tutte le funzioni e le operazioni necessarie per elaborare l’informazione.

In ogni caso, il semiconduttore viene comunemente chiamato anche chip microelettronico o per computer. Ebbene, negli ultimi decenni le forze economiche, geopolitiche e tecnologiche hanno letteralmente plasmato questa industria altamente strategica.

La conseguenza è che – e lo si è visto per lo più in seguito alla pandemia di Covid-19 – parti integranti della catena di approvvigionamento dei chip, in particolare per quanto riguarda i chip all’avanguardia, dipendono da un ristretto numero di aziende. Da qui è scaturito il braccio di ferro tra Stati Uniti e Cina per il controllo di un campo determinante ai fini del controllo sulla tecnologia e, di riflesso, sull’economia e su tutto ciò ad essa connesso.