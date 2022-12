Abdul-Malik al-Houthi, il volto della guerra civile yemenita

A fine 2011, a guerra civile vera e propria all’orizzonte, Ansar Allah è in controllo di due governatorati, sta combattendo per il terzo e sta avviando i preparativi per l’assedio di Sanaa, la capitale. Ma la conquista del potere si rivelerà più ardua del previsto a causa dell’ingresso di attori come l’Arabia Saudita, preoccupata dallo scenario di una “provincia iraniana” sotto i propri occhi, e Al-Qāʿida, sbarcata nello Yemen per nutrirsi del caos, fare proseliti e perseguire obiettivi geostrategici.

Nonostante l’aggravarsi della situazione, il nuovo presidente Abd Rabbuh Mansur Hadi apre un canale di comunicazione con Abdul-Malik. Obiettivo: raggiungere un compromesso con gli aspiranti rivoluzionari, pacificare il paese e ripulirlo dal terrorismo. Ma i negoziati non vanno a buon fine: Abdul-Malik chiede maggior potere politico, che Hadi non vuole (o non può) concedere. E tra il 20 e il 22 gennaio 2015 scoppia la crisi.

Il 20 gennaio Abdul-Malik si pone a capo di un commando di fedelissimi che prende possesso del palazzo presidenziale, mentre Hadi si trova al suo interno. Il 22 Hadi dichiara il fallimento delle trattative e si dimette. Il mese successivo la svolta (apparente): Abdul-Malik dissolve il parlamento e proclama la nascita del Comitato rivoluzionario. Una vittoria destinata a non durare, giacché in marzo una coalizione internazionale a guida saudita inizierà a bombardare lo Yemen allo scopo di rovesciare il neonato ordine.

Dopo il periodo di totale isolamento vissuto durante l’era Trump, coincidente con il massimo supporto degli Stati Uniti alla causa saudita, Abdul-Malik ha incontrato il favore della presidenza Biden. Ripresa del dialogo con Ansar Allah, appaltato alla diplomazia delle Nazioni Unite. Depennamento di Abdul-Malik dall’elenco dei terroristi globali – firmato da Mike Pompeo. Sullo sfondo, probabilmente, il ritorno alla strategia obamiana del dialogo con l’Iran.