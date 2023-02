Volodymyr Zelensky è nato a Kryvyy Rih, nell’Ucraina meridionale, il 25 gennaio del 1978 da genitori di religione ebraica. Quando era molto piccolo con la famiglia si trasferì per quattro anni in Mongolia, nella città di Erdenet, per poi fare ritorno a Kryvyy Rih dove il bambino si iscrisse a scuola.

In famiglia si parlava il russo, ma il giovane Zelensky divenne, con gli anni, fluente anche in ucraino e inglese. Nel 1995 si iscrisse all’università nella sua città natale e nel 2000 conseguì la laurea in legge che, però, non sfruttò mai. Il suo vero talento, infatti, era quello di recitare.

Con il suo gruppo teatrale Kvartal 95 riuscì a raggiungere la finale di un famoso show televisivo per gruppi e continuò ad apparire regolarmente nella trasmissione sino al 2003. Nello stesso anno Zelensky sposò l’attuale consorte Olena Zelenska, da cui ha avuto due figli. La compagnia Kvartal 95 si recò spesso in tour negli Stati dell’Ex Unione Sovietica e dal 2003 iniziò a produrre programmi per il canale ucraino 1+1, per poi passare al canale Inter dal 2005.

Tra il 2008 ed il 2016 il futuro presidente ha recitato in numerosi film come Love in the Big City ed 8 First Dates. Nel 2014, poco dopo lo scoppio della guerra nel Donbass, Zelensky si è schierato contro la decisione di Kiev di bandire dal Paese gli artisti della Federazione Russa e Kvartal 95 ha donato un milione di grivne all’esercito ucraino.