Tra il 6 e il 7 marzo avvengono i primi scontri all’interno di Izyum. I russi, in particolare, conquistano due quartieri settentrionali e mettono le mani sulla più importante stazione ferroviaria della zona. Alcune fonti filorusse parlano di una conquista totale della città avvenuta la sera del 7 marzo, ma le indiscrezioni vengono smentite sia da Kiev che da Mosca.

La battaglia urbana appare molto dura. Gli ucraini infatti inviano rinforzi: è presente anche la 81esima brigata aerea, così come affluiscono molti volontari inquadrati all’interno delle forze di difesa territoriali. L’obiettivo è difendere soprattutto i quartieri meridionali di Izyum. Questi ultimi infatti si trovano al di là del Siversky Donetsk e il vero vantaggio tattico per i russi sarebbe proprio l’attraversamento del fiume. Questo darebbe la possibilità a Mosca di avere a portata un’avanzata verso il Donbass.

Non è un caso quindi che i maggiori rinforzi Kiev li invia nelle zone a sud del centro di Izyum. La parte settentrionale tuttavia non cade facilmente: soltanto il 12 marzo, così come rivelato da numerosi video inseriti in rete, i russi possono rivendicare la conquista dei quartieri nord. A questo punto all’interno di Izyum vengono meno le comunicazioni e questo sia per i danni materiali alle reti e sia per la volontà, tanto dei russi quanto degli ucraini, di non pubblicare video e impedire la visualizzazione delle rispettive postazioni al nemico. Per cui in questa fase della battaglia urbana gli unici aggiornamenti che arrivano sono quelli delle intelligence straniere, statunitensi e britanniche in primis, e dei vari istituti di guerra internazionali. È ad esempio il Dipartimento di Stato degli Usa a parlare il 17 marzo di un’importante avanzata russa all’interno dell’area urbana di Izyum. Quel giorno tuttavia analisti dell’ISW, l’Istituto di studio della guerra, smentiscono questa ricostruzione.

Mosca schiera sul campo di battaglia le sue forze speciali e la prima armata di fanteria. La difesa ucraina viene messa a dura prova anche nei villaggi circostanti Izyum, specie in quelli situati lungo le sponde del Siversky. Un episodio significativo si ha tra il 19 e il 20 marzo: il reggimento degli ingeneri infatti, sfruttando il controllo di buona parte del nord e del centro di Izyum, prova a costruire un ponte di barche per attraversare il fiume. I soldati però cadono in un’imboscata: almeno 19 membri del reggimento ingegneri vengono uccisi, tra questi anche il loro comandante Nikolay Ovcharenko.

Nonostante le gravi perdite, alla fine però tra il 20 e il 21 marzo si ha notizia dell’attraversamento del fiume da parte dei russi. Media ucraini parlano il 22 marzo di un contrattacco da parte delle forze di Kiev, l’azione però non ha successo.

Un funzionario dell’amministrazione locale descrive la situazione di Izyum il 24 marzo come molto critica: la parte nord è definitivamente caduta in mano russa, a sud ci sono aspri scontri tra russi e ucraini, con le forze di Mosca che avanzano nel territorio circostante il perimetro urbano. La città viene poi descritta come un gigantesco cumulo di macerie.

Il definitivo sfondamento a sud da parte delle truppe del Cremlino avviene il 25 marzo. Anche in questo caso a parlarne è il dipartimento di Stato Usa, rifacendosi a fonti vicine all’intelligence di Washington. Mosca riesce a prendere tra il 27 e il 29 marzo il villaggio di Kamyanka, poco a sud di Izyum, chiudendo in una sacca gli ultimi combattenti ucraini rimasti in città.