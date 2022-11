L’Unità 54777 è tornata alla ribalta nel 2008, in concomitanza con l’invasione russa della Georgia, quando avrebbe giocato un ruolo-chiave nella guerra informativa lanciata dal Cremlino alla vigilia del conflitto. Una guerra informativa onnidirezionale, perché indirizzata ad abcasi, georgiani, osseti e russi, ma anche agli occidentali, e di successo, in quanto dimostratasi fondamentale nell’intorbidimento delle acque circa origini e responsabilità della guerra.

Testata sul campo, e superata la prova a pieni voti, l’Unità 54777 è diventata il principale braccio delle operazioni psicologiche della Russia all’estero – e la bestia nera delle (impreparate) controparti occidentali. Le sue attività, consistenti in violenti attacchi informativi, sono state segnalate nelle grandi arene della competizione tra grandi potenze – come la Siria della guerra civile e l’Ucraina post-Euromaidan –, all’interno delle stesse grandi potenze – come gli Stati Uniti – e nei momenti critici delle relazioni internazionali – come la pandemia di COVID19.

Se si dovesse descrivere l’Unità 54777 con un aggettivo, il più adatto sarebbe probabilmente “mefistofelico”. Perché il modus operandi di questa divisione specializzata in disinformazione di alto livello è diabolico. Appelli umanitari farlocchi per manipolare la comunità internazionale – come nel 2014, nel periodo compreso tra Euromaidan e l’intervento in Crimea, quando furono popolarizzati degli strazianti (ma fasulli) comunicati a firma di russofoni oppressi dal governo ucraino. Finte petizioni a nome di politici di paesi alleati per seminare zizzania – come accaduto nel 2015, con obiettivi Stati Uniti e Ucraina, in quello che è stato definito “il primo tentativo noto della divisione […] di influenzare i politici americani. E hackeraggi per inviare ordini ingannevoli ai decisori militari – come accaduto nel 2018, durante l’incidente dello stretto di Kerč’, con vittime i soldati ucraini.