Chi è Itamar Ben-Gvir, il volto nuovo del nazionalismo israeliano

Dopo i vent’anni, Ben-Gvir trovò la sua nicchia professionale: si laureò in legge nella città di Kiryat Ono e divenne il portavoce della difesa di tutti i nazionalisti israeliani aventi problemi con la giustizia. La principale testata del Paese, Haaretz, ha raccontato che Ben-Gvir è stato per anni “l’uomo di riferimento” per gli estremisti ebrei che affrontano problemi legali e ha difeso anche gli associati al gruppo ultranazionalista Lehava, che considera impuri i matrimoni degli ebrei con gli estranei alla cultura e alla società giudaica.

Nei primi anni Duemila la stessa destra istituzionale del Likud, in cui la personalità di Netanyahu iniziava a emergere con forza, guardava alle figure dell’ultranazionalismo etnico e religioso come a un problema politico. Anzi, “Bibi” fu accusato di essere troppo morbido e pragmatico con la minoranza araba, pur favorendo da premier l’aumento della presenza israeliana in Cisgiordania. Dopo qualche anno dentro e fuori dal Likud iniziarono a muoversi gruppi di pressione intenzionati a modificare l’agenda del Paese in senso etno-nazionalista. Tra i politici più attivi si segnalò Michael Ben-Ari, membro per lo Knessetper l’Unione Nazionale di estrema destra a partire dal 2009.

Ben-Gvir divenne l’assistente di Ben-Ari, radicale che leggeva il sionismo in chiave nazionalista contro ogni possibile commistione con altre culture. Poco dopo l’elezione, Ben-Ari attaccò Netanyahu per l’invito a Papa Benedetto XVI per una visita in Israele, definendo “un’offesa alle vittime dell’Olocausto” l’arrivo del pontefice tedesco. Ben-Ari si distinse poi per aver definito il Nuovo Testamento un prodotto della “spazzatura della Storia” e aver bruciato bandiere palestinesi in pubblico. Dopo la mancata rielezione del 2013, assieme a Ben-Gvir strutturò la nuova formazione che sarebbe arrivata a creare Potere Ebraico.