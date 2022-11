Chi è Jordan Bardella, il delfino di Marine Le Pen

Dopo aver conseguito il diploma in economia e scienze sociali con lode presso la scuola secondaria privata Jean-Baptiste-de-La-Salle di Saint-Denis, ha studiato geografia all’Università Paris-Sorbonne, ma ha abbandonato per concentrarsi sulla politica.

La militanza dal basso in una fase di rinnovato dinamismo per la destra francese gli ha permesso di scalare rapidamente le gerarchie. Scelto dalla Le Pen come segretario del dipartimento di Seine-Saint-Denis nel 2014, è stato per alcuni mesi, da febbraio a giugno 2015, consigliere dell’eurodeputato Jean-François Jalkh a Strasburgo per poi essere eletto lo stesso anno consigliere regionale dell’Ile-de-France. La vicinanza all’ala di destra sociale, anti-liberista e populista del partito incarnata da Florian Philippot, consigliere di Marine Le Pen per la corsa all’Eliseo e il programma del 2017, lo ha ulteriormente lanciato in orbita: Bardella a soli 22 anni è stato nominato portavoce del movimento dal 2017 e direttore di Generation Nation, l’organizzazione giovanile del Front divenuto Rassemblement, nel 2018.

Il giovanilismo era in quella fase una costante della destra francese. Nel 2012, Marion Maréchal Le Pen è diventata il membro più giovane dell’Assemblea nazionale. Nel 2014, David Rachline era il senatore più giovane. Nel 2017, Ludovic Pajot era, a sua volta, il deputato più giovane.

Centrale nella visione dell’astro nascente dei sovranisti francesi era l’attenzione all’identità e all’integrazione delle banlieue, di cui si è sempre dichiarato figlio, basata soprattutto sull’attenzione alla sicurezza, alla lotta al crimine, al contrasto all’immigrazione.

Si è dichiarato in passato a favore di teorie contorverse come quella della “grande sostituzione” (secondo cui esisterebbe una cospirazione globale per sostituire i bianchi con persone di altre etnie) ed è stato molto spesso vicino alle posizioni dell’ultra estremista Eric Zemmour. Bardella ha sostenuto anche il taglio dei servizi sociali per le persone arrivate illegalmente in Francia, lo stop alla maternità surrogata e la riduzione della partecipazione della Francia a molti trattati di libero scambio, ma d’altro canto si è detto a favore della legalizzazione della cannabis per scopi medici e ha introdotto il tema della questione ambientale nella destra radicale francese. Volto giovane e trasversale, più radicale nelle posizioni della stessa Le Pen ma fresco nella comunicazione, Bardella è stato catapultato ai vertici dalla figlia del fondatore del partito nella decisiva campagna delle Europee 2019.