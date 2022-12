Aleksandar Vucic, il padre della nuova Serbia

Aleksandar Vučić nasce a Belgrado il 5 marzo 1970. I suoi avi paterni erano originariamente di Bugojno, Bosnia centrale, e furono espulsi in Serbia nel corso della Seconda guerra mondiale dagli ustascia croati. Gli altri membri della famiglia Vučić, i più sfortunati, furono invece assassinati dagli ustascia.

Le entrate dei genitori, un economista e una giornalista, permisero al giovane Vučić di avere una vita relativamente agiata e di ricevere una formazione invidiabile: prima gli studi in legge a Belgrado, poi lo studio dell’inglese a Brighton. Descritto da chi lo conobbe in gioventù come sfrontato, Vučić riuscì ad entrare nel “sistema” cogliendo orazianamente l’attimo: un’intervista per diventare intimo con Radovan Karadžić, una partita a scacchi per conoscere Ratko Mladić, le partite allo stadio per tifare la Stella Rossa Belgrado e per fare networking coi membri della classe dirigente iugoslava.

Nel 1993, mentre il sogno iugoslavo va cadendo a pezzi, Vučić si iscrive al Partito Radicale Serbo, una forza di estrema destra mirante alla ricostituzione della Grande Serbia, col quale riesce ad entrare nell’Assemblea nazionale alle parlamentari dello stesso anno. Due anni dopo, nel 1995, Vučić “lo sfrontato” avrebbe preso il comando del Partito.

Il 1998 è l’anno della svolta: Vučić entra nel governo Marjanović nelle vesti di ministro dell’informazione. Sarà lui a gestire la strategia comunicativa di Belgrado durante la guerra del Kosovo, introducendo multe per i giornalisti non conformi alla linea dettata dall’esecutivo, censurando la stampa straniera e implementando altre disposizioni – tra cui la confisca delle proprietà ai rei di disinformazione – in quella che è stata definita la legislazione mediatica più restrittiva di fine Novecento.

Nell’immediato dopoguerra, cioè nel 2000, Vučić fu tra i più grandi detrattori della cosiddetta Rivoluzione dei bulldozer che detronizzò Slobodan Milošević, che, vinto sul campo, era stato appena rieletto alle presidenziali. Il tempo avrebbe dato ragione al fronte degli scettici capitanato da Vučić, siccome oggi è fatto noto e comprovato che la deposizione del leader di guerra fu l’esito di una rivoluzione colorata pianificata e finanziata dagli Stati Uniti.

La plateale uscita di scena di Milošević, ad ogni modo, si sarebbe rivelata molto istruttiva per Vučić, che, dopo un silenzio stampa lungo otto anni, nel 2008 annunciò l’entrata nel neonato Partito Progressista Serbo. Primo passo verso il ritorno ai vertici della piramide del potere.