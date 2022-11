In materia di politica interna, il principale focus di Trump è stato sul contrasto all’immigrazione proveniente dai Paesi centroamericani. Trump in campagna elettorale ha più volte fatto riferimento alla volontà di dare carattere permanente al celebre “muro” al confine col Messico per il quale, tra 2018 e 2019, l’amministrazione è riuscita a trovare i fondi direttamente dal bilancio della sicurezza nazionale. A questo si sono aggiunti diversi provvedimenti per il controllo dell’immigrazione regolare da Paesi ritenuti potenzialmente a rischio per il problema terrorismo e un serrato braccio di ferro con le “città santuario” in rivolta contro i provvedimenti federali.

In materia di giustizia, Trump ha difeso il diritto al possesso delle armi, in maniera simile a quanto fatto a livello aggregato dal Partito Repubblicano, e il mantenimento della pena di morte. Dichiaratamente pro-life è invece la sua posizione in materia di aborto, al punto che nel gennaio 2020 l’ex tycoon newyorkese è divenuto il primo capo di Stato Usa in carica a partecipare alla March for Life.

Alla Corte Suprema Trump ha piazzato due colpi importanti nominando due giudici di chiaro orientamento conservatore, Neil Gorsuch e Brett Kavanaugh, aprendo la strada a una “riconquista” repubblicana della massima istituzione giudiziaria statunitense.