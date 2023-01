Chi è Ferdinand Marcos Jr., il presidente delle Filippine

“Bongbong” nasce con il nome di Ferdinand Romualdez Marcos Jr. il 13 settembre 1957, all’ospedale Nostra Signora di Lourdes a Santa Mesa, Manila, Filippine, da Ferdinand Marcos e Imelda Marcos. Nasce, per la precisione, nella città di Batac, Ilocos Norte.

Frequenta l’Institucion Teresiana (scuola materna) e la Salle Green Hills (scuola elementare, 1964), sempre nella capitale filippina.

Nel 1970, viene mandato in Inghilterra, dove completa gli studi secondari presso la Worth School nel West Sussex due anni più tardi. Nello stesso periodo, nelle Filippine, il padre dichiara la legge marziale, in uno dei momenti più turbolenti della recente storia politica del Paese del sud-est asiatico.

Nel 1978, Marcos Jr. consegue un diploma in studi sociali presso l’Università di Oxford, salvo poi iscriversi alla Wharton School of Business per un Master in Business Administration, alla fine interrotto a causa della sua elezione nel 1980 come vice governatore della sua provincia natale, Ilocos Norte.