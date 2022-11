Chi è Jake Sullivan, il “Kissinger” di Joe Biden

Nel dopo-Yale, Sullivan è insicuro sul percorso che vuole intraprendere. Ha terminato il ciclo di studi universitari specializzandosi in due rami distinti, legge e relazioni internazionali, e non sa a cosa dedicarsi. Sceglierà il primo, lavorando inizialmente per i giudici Guido Calabresi e Stephen Brayer e successivamente per la Faegre & Benson. Ma, infine, approderà nel secondo.

Nel 2008, grazie alla conoscenza della senatrice Amy Klobuchar – del quale ha da poco terminato di essere capo consigliere –, viene introdotto a Hillary Clinton, che, colpita dal suo curriculum, lo assume come consigliere. La Clinton, a sua volta, lo raccomanda a Barack Obama: Sullivan diventa il preparatore dei dibattiti per entrambi.

Vinte le elezioni, anche grazie al supporto decisivo di questo abile dialoghista, il duo Obama-Clinton lo assume a tempo determinato. Per conto della Clinton, Sullivan lavora come vicecapo dello staff e direttore della pianificazione delle politiche. Quattro anni per imparare il difficile mestiere del diplomatico, a fianco della donna più potente degli Stati Uniti. Quattro anni durante i quali ha la possibilità di scoprire il mondo, accompagnando la Clinton in ben 112 paesi.

Nel 2012, con l’inizio del secondo mandato, Obama lo riconferma all’interno della Casa Bianca. Molto più importante l’incarico, o meglio gli incarichi: vice-assistente del presidente e consigliere per la sicurezza nazionale del vicepresidente, cioè Joe Biden. Il dialoghista è diventato sceneggiatore, ruolo nel quale si trova a suo agio, anche perché, del resto, è stato preparato alla dura realtà delle relazioni internazionali nelle migliori università del mondo.

Lavora con Biden nei principali teatri di interesse degli Stati Uniti, ma la predilezione è per il Medio Oriente. Figura tra coloro che convincono Obama ad appoggiare la posizione francese sulla Libia – opportunità irripetibile per eliminare un avversario di lunga data: Muammar Gheddafi. Figura tra coloro che convincono Obama ad approfittare dell’arrivo della primavera araba in Siria e che sono più entusiasti che preoccupati per l’ascesa dello Stato Islamico e di Al-Qāʿida nel Siraq. E risalta all’interno del gruppo che vorrebbe risolvere la questione del nucleare iraniano attraverso un accordo, che contribuisce personalmente a scrivere e a trasformare in realtà.