Chi è Kevin McCarthy, il leader repubblicano alla Camera

In vista delle elezioni presidenziali del novembre 2020, McCarthy è stato con Lev Parnas, Rudolph W. Giuliani e Robert F. Hyde uno degli uomini chiave nello sforzo di Trump di fare pressioni sul governo ucraino per colpire Joe Biden, l’avversario di Trump, puntando sugli affari equivoci del figlio Hunter nel Paese. Dopo la sconfitta di Trump ha sostenuto la teoria – infondata – dei brogli elettorali contro il presidente ed è stato criticato dall’ex maestro Bill Thomas per aver rifiutato di prendere le distanze da The Donald.

McCarthy ha riconosciuto la vittoria di Biden solamente l’8 gennaio 2021. In mezzo c’era stato l’attacco di Capitol Hill da parte dei sostenitori di Trump di due giorni prima. Trump è stato attaccato da McCarthy per il suo atteggiamento politico fomentante climi da guerra civile politica e la sua condotta definita “atroce e totalmente sbagliata”. McCarthy si è dissociato da un presidente uscente che a suo dire stava “incitando le persone” ad attaccare il Campidoglio.

A maggio 2021 si è però opposto all’accordo bipartisan alla Camera per formare una commissione indipendente per indagare sull’attacco al Campidoglio. A novembre, invece, ha guidato l’opposizione all’agenda Biden con la pratica dell’ostruzionismo, pronunciando più volte discorsi-fiume per ritardare l’approvazione di alcune norme. Nella notte tra il 18 e il 19 novembre 2021, ha scritto Business Insider, “ha pronunciato il discorso più lungo nella Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, superando le otto ore consecutive” per frenare l’approvazione dei piani sociali del programma Build Back Better. Dalla critica all’agenda Biden McCarthy passò all’ostruzionismo duro e puro con un discorso autoreferenziale, in cui ad esempio affermò di essere diventato un repubblicano in parte a causa dell’uso dei maglioni da parte di Jimmy Carter.

Non più trumpiano, ma pienamente preso nel dualismo politico che animava gli Usa, McCarthy ha contribuito alla corsa alla polarizzazione che si è ritorta contro il Partito Repubblicano alle elezioni di Midterm. L’elezione alla carica di Speaker potrebbe coronare la sua carriera, paradossalmente, nel periodo più difficile: quello in cui servirà mediare con i Democratici per non trasformare il controllo risicato di una Camera in una mera testimonianza.