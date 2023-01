La Zakharova è la social media manager, la raccoglitrice di informazioni e l’organizzatrice di eventi più in gamba che Lavrov ritiene di aver mai conosciuto. È colei alla quale la diplomazia russa deve l’ingresso sui generis nei social network globali, come Facebook e Twitter, tra meme e post provocatori capaci di fare il giro del mondo in poche ore. Contenuti che riflettono lo stile esuberante della Zakharova, che Lavrov notoriamente condivide.

Il 10 agosto 2015, su ordine di Lavrov in persona, la Zakharova viene nominata direttrice di quel Dipartimento stampa e informazioni in cui ha fatto carriera. Una nomina storica: è la prima donna a ricoprire l’incarico. Una nomina che riflette l’astro esercitato su Lavrov e all’interno del ministero degli Esteri, tanto che la BBC, l’anno seguente, la inserisce nella classifica delle 100 donne più influenti del pianeta.

Esibizionista, provocatrice, pungente, sarcastica e odiatrice del politicamente corretto, pioniera di un nuovo modo di fare la diplomazia ai tempi dei social network, a metà tra la comunicazione persuasiva e il marketing politico, la Zakharova diventa rapidamente la spalla di Lavrov, di cui cura l’immagine pubblica, le relazioni coi media e che accompagna in ogni viaggio.

La Zakharova è il volto mediatico di Lavrov, del quale completa le battute e col quale forma un dinamico e vulcanico duo specializzato nel lancio di frecciatine alla stampa occidentale. Le sottolineature del doppiopesismo per evidenziare le ipocrisie di fondo dei governi occidentali. L’enfasi sulle degenerazioni del politicamente corretto made in West attrarre le simpatie del The Rest. Partecipazioni televisive in casa e concessioni di interviste ai giornalisti stranieri per fornire il punto di vista di Mosca sui temi più svariati: dall’Ucraina alla questione arcobaleno.

La sua visibilità mediatica è aumentata a dismisura nel 2022, alla vigilia e nel corso della guerra in Ucraina, e le è anche costata l’inserimento nell’elenco dei cittadini russi sanzionati dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti. Accusa: l’essere “una figura centrale della propaganda governativa [del Cremlino]”.

Le sanzioni non le hanno comunque impedito di raggiungere il pubblico occidentale. Anzi. Il suo canale Telegram, che ha raggiunto oltre 500mila iscritti all’inizio del 2023, ha progressivamente assunto la forma di un organo di stampa parallelo, è stato utilizzato per produrre meme e contenuti di vario tipo ed è divenuto una fonte per i giornalisti stranieri. Forse non diventerà l’erede di Lavrov, perché diversi sono i loro profili e ruoli, ma certo è che verrà ricordata come uno dei grandi cervelli della diplomazia della Russia ai tempi dei social network.