Chi è Nancy Pelosi, l’ex Speaker della Camera Usa

L’attuale Speaker della Camera è nata come Nancy D’Alessandro a Baltimora, in Maryland, il 26 marzo 1940. Suo padre, Thomas D’Alessandro Jr. (1903-1987) era nato da genitori italiani emigrati da Montenerodomo, piccolo comune dell’area abruzzese del Sangro in provincia di Chieti. Sua madre, Annunziata Lombardi, era nata nel 1909 a Fornelli, in Molise, ed era arrivata in America coi genitori nel 1912.

La politica è stata una costante nella famiglia D’Alessandro. Thomas si conquistò nella città di residenza una grande fama come broker assicurativo, stimato per la sua onestà e competenza in un periodo storico in cui gravava ancora l’eredità del caos portato a inizio Anni Venti da Charles Ponzi, autore di una delle truffe più celebri della storia, nella vicina Boston. A partire da questa fama, iniziò per lui un importante cursus honorum politico: membro della Camera dei Delegati del Maryland (1926-1933), membro del Consiglio comunale di Baltimora (1933-1938), in seguito deputato a Washington (1938-1947) e, a coronamento della sua carriera, sindaco di Baltimora (1947-1959). Tutto questo all’interno del Partito Democratico che dopo la Grande Depressione dominò la politica americana con Franklin Delano Roosevelt e Henry S. Truman controllando la presidenza dal 1933 al 1953. Thomas d’Alessandro III, fratello maggiore della Pelosi, avrebbe seguito le orme paterne diventando a sua volta sindaco di Baltimora dal 1967 al 1971.

La giovane figlia di una delle famiglie più in vista di Baltimora si è formata tra le high school a Baltimora e il Trinity College di Washington, ove si è laureata in Scienze Politiche e ha conosciuto il futuro marito, Paul Pelosi, di cui ha assunto il cognome dopo essersi sposata nel 1963.

La politica è stata per Nancy Pelosi una professione costante: assistente allo studio del Senatore del Maryland Daniel Brewster subito dopo la laurea, è entrata nei ranghi del partito sostenendo le mosse del padre e del fratello prima di spostarsi, assieme al marito, in California. La scelta fu, col senno di poi, felice per entrambi: Paul Pelosi divenne un investitore esperto in società tecnologiche, detenendo quote in aziende come AT&T e Microsoft, mentre la moglie ebbe la possibilità di costruire una carriera politica di rango nazionale.